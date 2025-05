"100 Tage von jetzt an bis zur NFL RedZone. Und für die, die es sich fragen: Ja, ich werde dabei sein. Wir werden VIELE Touchdowns gemeinsam sehen", schrieb Hanson.

Bereits seit 2009 führt er durch die Sendung - und wird auch 2025 das Gesicht der "RedZone" sein. Das verkündete Hanson am Freitag auf "X", exakt 100 Tage vor dem ersten NFL-Sonntag.

Der 53-Jährige ist der Kult-Moderator der NFL-Konferenz "RedZone", in der alle Touchdowns gezeigt werden.

Zahlreiche NFL -Fans - nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland - verbringen die Sonntage mit Scott Hanson.

Scott Hanson ist seit Jahren das Gesicht der originalen NFL-Konferenz "RedZone". Jetzt verkündete der 53-Jährige, dass sich auch in der kommenden Saison daran nichts ändern wird.

Hanson musste sich für Markenzeichen entschuldigen

Es war tatsächlich unklar, ob Hanson auch zukünftig die "RedZone" begleiten wird. Sein Vertrag beim NFL Network, das die Sendung produziert, lief am Ende der vergangenen Saison aus. Nun wurde er offenbar verlängert.

Während seiner Zeit als Moderator der "RedZone" etablierte er ein ganz eigenes Markenzeichen, indem er zu Beginn jeder Sendung rief: "Seven hours of commercial-free football start now!"

Allerdings gab es in der vergangenen Saison tatsächlich sporadisch Werbung bei der "RedZone", weshalb sich Hanson nach der ersten Sendung, in der Werbung gezeigt wurde, öffentlich für die Phrase entschuldigte.