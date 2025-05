Geht es nach dem ehemaligen Center der Philadelphia Eagles, sollten zwei Auswahlmannschaften die Teilnahme an Olympia 2028 unter sich ausmachen.

Von Tobias Wiltschek

In die hitzige Diskussion um die Teilnahme von NFL-Stars beim olympischen Premiere des Flag Football 2028 hat sich nun auch Jason Kelce eingeschaltet.

Der ehemalige Profi der Philadelphia Eagles schlug in seinem Podcast "New Heights" vor, zwei Auswahlteams gegeneinander antreten zu lassen. Das Sieger-Team sollte dann die USA bei Olympia in Los Angeles vertreten.

"Ich denke, ein mit Flag Football vertrauter Trainer sollte ein Team aus NFL-Spielern auswählen. Diese Auswahl sollte dann gegen das Flag-Football-Team antreten, das diesen Sport schon seit langer Zeit ausübt und deren Spieler glauben, dass sie die Besten darin sind", sagte der 37-Jährige.

Zu dem Thema hatte sich zuletzt auch Star-Quarterback Patrick Mahomes geäußert. Der Teamkollege von Kelces Bruder Travis bei den Kansas City Chiefs hat seine eigene Teilnahme an den Spielen in gut drei Jahren abgelehnt. Auch weil er bezweifle, dass "mein Fähigkeiten-Arsenal das ist, was man braucht, um Flag Football zu spielen".