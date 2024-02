NFL-Scouting-Combine: Ist Brandon Coleman die neue deutsche NFL-Hoffnung?

Colemans Stats sprechen für sich. Der 1,98-Meter-Riese absolvierte in vier Jahren an der Texas Christian University 41 Spiele - 34 davon als Starter.

Dann hat der in Berlin aufgewachsene Coleman alle Chancen, sich in eine gute Position für den diesjährigen Draft zu bringen.

Am Sonntag ab 19 Uhr ist er mit den anderen O-Linern auf dem Feld und kann sich bei den Workouts beweisen.

Brandon Coleman hat einen großen Schritt in Richtung NFL-Karriere geschafft. Der Deutsch-Amerikaner wurde von der NFL zum Scouting Combine eingeladen.

"Stattdessen habe ich meinen eigenen Traum verwirklicht und Football gespielt", so Coleman, der jedoch eins klarstellt: "Ich bin immer noch der beste Basketballspieler im ganzen Team!"

2019 schlug er sich jedoch einen anderen Weg ein. "Als mir klar wurde, dass sich der Prozess mehr zum Football entwickeln würde, habe ich meinen ursprünglich geplanten Weg, es in die NBA zu schaffen, nicht weiterverfolgt", wird Coleman im Oktober 2023 auf der Homepage der TCU Horned Frogs zitiert.

Dabei war keineswegs von Beginn an klar, dass Coleman Footballer wird. Eigentlich entschied sich der O-Liner im Alter von 15 Jahren dazu, sich für ein College-Stipendium als Basketballer zu empfehlen.

Coleman ist also einen anderen Weg gegangen als ursprünglich geplant. Einen Weg, den er laut eigenen Aussagen nicht ohne seine Familie geschafft hätte.

So kam Coleman 2019 zur TCU. Doch neben den Horned Frogs hatten auch andere College-Teams um das Football-Talent geworben. Auf seinem Twitter-Account postete Coleman damals unter anderem auch Offerten von Maryland, Texas Tech, Houston und Iowa State.

Coleman in Virginia geboren

Anschließend ging es für den Deutsch-Amerikaner nach Denton, Texas, wo seine Schwester ihn bei sich aufnahm. "Sie hat mich in den drei Jahren quasi großgezogen", heißt es auf der TCU-Website.

Coleman ist zwar gebürtiger US-Amerikaner, lebte jedoch nur ein paar Monate in Virginia und wuchs verbrachte seine gesamte Kindheit bis zu seinem 15. Lebensjahr in Berlin.

Coleman will "meiner Mom alles zurückzahlen"

In der Folge zog er mit seinem Vater zusammen, der zuvor noch in Virginia gelebt hatte. Wie Coleman im Podcast "Footballschland" bekanntgab, kam er auch erst durch seinen Vater zum Football.

Coleman besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft, sein Vater ist US-Amerikaner, seine Mutter Deutsche. "Sie hat etliche Stunden in Flugzeugen verbracht, um mich regelmäßig zu besuchen", so Coleman über seine Mutter, die ihn stets supportet und noch in Berlin wohnt.

Sein großes Ziel: Er will es ihr und seiner gesamten Familie zurückzahlen und "meiner Mom so viele Flüge bezahlen, wie ich kann".

Auf der Seite der Horned Frogs ist Coleman mit 320 lbs, also umgerechnet rund 145 Kilogramm gelistet. Das zeigt, dass er mit seinen knapp zwei Metern nicht nur die Größe, sondern auch die Physis mitbringt, die ein künftiger NFL-O-Liner gut benötigen kann.