In der vergangenen Saison absolvierte der 27-Jährige 15 Spiele, in denen er 52 Tackles, zwei Forced Fumbles, drei Interceptions und fünf verteidigte Pässe sammelte. Bei Forced Fumbles und Interceptions stellte er seine bisherigen Saison-Bestwerte ein.

Offen ist demnach auch, ob er sein Gehalt für dieses Jahr verliert. Nach Stationen bei den Tampa Bay Buccaneers, mit denen er den Super Bowl LV gewann, und den Tennessee Titans hatte Murphy-Bunting 2024 einen Dreijahres-Vertrag bei den "Cards" unterschrieben, in dieser Saison stünden ihm knapp 7,7 Millionen US-Dollar an Basisgehalt zu.

Die Meldung sorgte für große Augen und offene Münder in der NFL-Welt. Sean Murphy-Bunting wurde am Donnerstag auf die Non-Football Injury List der NFL gesetzt. Das heißt: Der Cornerback der Arizona Cardinals wird die komplette Saison 2025 verpassen.

Cardinals-Profi verpasst gesamte Saison: Kommt ein neuer Cornerback?

Wie "ESPN"-Reporter Josh Weinfuss auf "X" schreibt, wussten die Cardinals bereits vor dem Draft von Murphy-Buntings Verletzung. Diese habe auch Einfluss auf die Picks gehabt, denn die Franchise holte gleich zwei neue Cornerbacks: Will Johnson in Runde zwei und Denzel Burke per Compensatory Pick in Runde fünf.

Nun seien die Cardinals dazu gezwungen, junge Cornerbacks schneller zu integrieren als geplant. Allerdings würde die Franchise auch noch darüber nachdenken, einen erfahrenen Free Agent für die Position unter Vertrag zu nehmen.

Noch ohne Team für diese Saison sind unter anderem Stephon Gilmore, Eli Apple, Rasul Douglas, Shaquill Griffin oder James Bradberry. Letzterer verpasste bei den Philadelphia Eagles die komplette Saison wegen eines Achillessehnenrisses, will aber zu den Organized Team Activities (OTAs) wieder einsatzbereit sein.