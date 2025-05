NFL: Aaron Rodgers zu den Pittsburgh Steelers? Quarterback macht Andeutung

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Aaron Rodgers bei den Pittsburgh Steelers unterschreibt. Ein neues Video gibt einen weiteren Hinweis.

Die gesamte NFL wartet darauf, dass Quarterback Aaron Rodgers seinen Free-Agency-Move zu den Pittsburgh Steelers offiziell macht.

Nun ist im Netz ein Video aufgetaucht, das ein Engagement bei den Steelers noch wahrscheinlicher werden lässt. Bei einer Fragerunde, an der Rodgers gemeinsam mit dem Rapper "Mike Stud" teilnahm, wurde der Quarterback von einem Mädchen gefragt, ob er jemals bei den Chicago Bears unterschreiben würde.

Die Antwort von Rodgers: "Nein. Aber ich glaube, es gibt ein Team, das dieses Jahr auswärts in Chicago spielt."

Die Steelers müssen in Woche zwölf in die Windy City, allerdings spielen auch die New Orleans Saints, mit denen er ebenfalls in Verbindung gebracht wurde, in der kommenden Spielzeit bei den Bears.