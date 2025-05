Was aber bedeutet die Entscheidung der Eigentümer konkret? Wie ist das Prozedere? Wie viele Spieler dürfte die beste Football-Liga der Welt abstellen und was sagen überhaupt die bereits aktiven Flag-Football-Spieler dazu?

Die Entscheidung ist gefallen. Die Owner der NFL-Teams haben sich in einer Abstimmung dafür ausgesprochen, dass Spieler ihrer Teams bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles für eine Teilnahme an den Flag-Football-Wettbewerben abgestellt werden können.

Die NFL muss nun mit der Spielergewerkschaft NFLPA, der International Federaton of American Football (Ifaf) und den olympischen Behörden zusammenarbeiten, um Regeln für die Teilnahme von NFL-Spielern festzulegen, die mit einem Probetraining oder Qualifikationsverfahren beginnen.

Das olympische Flag-Football-Format ist ein Fünf-gegen-Fünf-Spiel. Jede Mannschaft hat also zehn Spieler, jeweils fünf in Offensive und Defensive. Antreten werden sechs Frauen- und Männerteams.

Football bei Olympia: In welchem Format wird gespielt?

Troy Vincent, Executive Vice President of Football Operations der NFL, erklärte: "Wir befinden uns jetzt auf einer globalen Bühne, und das ist aufregend. Wir können Amerikas größtes Spiel wirklich auf die globale Bühne bringen."

Die Verantwortlichen betrachten Olympia in L.A. als "große Chance für den Sport und die NFL", das verkündete Commissioner Goodell bereits vor Reportern.

Kaum hat die NFL die Entscheidung der Owner bekanntgegeben, werden in den Staaten schon Rufe nach einem neuen "Dream Team" laut.

Olympia: Was hat es mit dem Dream Team auf sich?

Topspieler, die zuletzt nicht im Super Bowl standen, sind also bereits mit der Sportart in Berührung gekommen.

Die NFL verwendet dabei das Format "Sieben-gegen-Sieben". Insgesamt werden am Pro-Bowl-Wochenende drei Flag-Football-Spiele absolviert, die dann einen Endstand ergeben.

Dazu müsste ein "bestimmter Mindeststandard für medizinisches Personal und die Spielfeldoberflächen" gewährleistet werden, wie es in der ursprünglichen Beschlussmitteilung heißt.

Was müsste alles noch geklärt werden?

Könnte Amon-Ra St. Brown für Deutschland spielen?

Ja! Bereits beim Pro Bowl 2023 in Las Vegas erklärte der Wide Receiver der Detroit Lions: "An den Olympischen Spielen teilzunehmen, sei es für die Vereinigten Staaten oder für Deutschland, den Sport zu spielen, den ich am meisten liebe und mit dem ich aufgewachsen bin, wäre ein wahr gewordener Traum."

Dass er motiviert wäre, ist klar ersichtlich. Nach der Bekanntgabe seitens der NFL postete er in seiner Instagram-Story: "It's up! Die Mannschaft." Dazu postete er die Deutschland-Flagge. Ein klares Indiz für seine Motivation, das Heimatland seiner Mutter dort zu vertreten.