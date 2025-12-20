Nach dem Overtime-Kracher zwischen Seahawks und Rams sperrt die NFL Seattle-Linebacker Derick Hall für ein Spiel. Schlechte Nachrichten für die Seattle Seahawks. Die NFL hat Linebacker Derick Hall für ein Spiel gesperrt. Als Grund nannten die Liga unnötige Härte und unsportliches Verhalten im Spiel gegen die Los Angeles Rams im Thursday Night Game des 16. NFL-Spieltags.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Im ersten Viertel trat Hall am Ende eines Spielzugs auf das Bein von Rams-Guard Kevin Dotson, der bereits am Boden lag. Laut NFL-Statement ein Fall von unsportlichem Verhalten, das laut Regelwerk "jedes Verhalten gegen die allgemein anerkannten Grundsätze des Sportsgeistes" einschließt.

- Anzeige -