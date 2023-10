Das bedeutet es gibt eine Zeitverschiebung. Das Spiel beginnt in New York demnach bereits um 09:30.

Das Problem für viele Football-Fans, die zu dem Spiel ihrer Lieblingsmannschaft gerne etwas trinken: die Buffalo Bills spielen am Sonntag gegen die Jacksonville Jaguars. In London.

Normalerweise dürfen Lokale in New York erst ab 10:00 Uhr am Vormittag Alkohol ausschütten.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York ist eine große Anhängerin der Buffalo Bills und lässt wegen des NFL-Spiels in London kurzfristig ein Gesetz ändern.

Gouverneurin ist Fan der Buffalo Bills

Kathy Hochul reagierten nun via "X" und gibt den Bars und Restaurants in New York die Möglichkeit, einen speziellen Antrag zu stellen, um Alkohol bereits ab 08:00 Uhr am Vormittag ausschenken zu dürfen.

Eigentlich wäre die Frist diesen Antrag zu stellen schon abgelaufen, doch Gouverneurin Hochul hat die Zeit dafür verlängern lassen.

Aus Fan-Liebe. Denn die Demokratin ist tatsächlich Teil der "Bills Mafia".

Sie ist in Buffalo geboren und war zudem an einem Deal beteiligt, den Bills 850 Millionen Dollar bereit zu stellen, damit diese ihr neues Stadion bauen können.