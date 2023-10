New York Giants: Evan Neal beleidigt eigene Fans als "Burgerbrater" und rudert zurück

Anzeige

Giants-Tackle Evan Neal hat die eigenen Fans in einem Interview verbal attackiert. Kurz darauf entschuldigt sich der Offensive Lineman.

Die Fans der New York Giants waren während und nach der 3:24-Niederlage ihres Teams gegen die Seattle Seahawks wenig erfreut, Buhrufe waren im MetLife Stadium zu hören. Die Schmähgesange dürften auch der Offensive Line gegolten haben, die insgesamt elf Sacks an Quarterback Daniel Jones zuließ.

Right Tackle Evan Neal, der bislang keine sonderlich gute Saison spielt, forderte die eigenen Fans in der Halbzeitpause mit einer Geste auf, noch lauter zu buhen und bestätigte dies in einem Interview mit "NJ Advance Media" am Mittwoch. Zudem bezeichnete er die Giants-Anhängerinnen und -Anhänger als "Schönwetterfans" und "Mitläufer", ehe er noch deutlicher wurde.

"Warum sollte sich ein Löwe um die Meinung eines Schafes kümmern? Was macht die Person, die meine Leistung kommentiert? Irgendwo Hot Dogs und Hamburger braten?", wird der 23-Jährige zitiert. Auf seinem "X"-Account hat der Starter nun zurückgerudert und sich für seinen verbalen Aussetzer entschuldigt.

"Es war falsch von mir, die Fans, die genauso leidenschaftlich und frustriert sind wie ich, anzugreifen. Ich habe mich von meiner Frustration über mein Spiel und von dem Wunsch, gewinnen zu wollen, überwältigen lassen. Ich hatte kein Recht, die Arbeit von irgendjemandem auf die leichte Schulter zu nehmen und ich bereue zutiefst, was ich gesagt habe", schreibt Neal.

Aktuell stehen die Giants bei einer Bilanz von 1-3, lediglich in Woche 2 gegen die Arizona Cardinals gelang ein knapper Sieg. Die kommenden Aufgaben werden auf jeden Fall nicht leichter - am Sonntag kommt es um 19 Uhr zum Duell mit den Miami Dolphins (in der Live-Konferenz auf ran.de und in der ran-App), eine Woche später steht das Kräftemessen mit den Buffalo Bills an.