Bernhard Raimann steht vor einem "richtig emotionalen Spiel". Gegen die Atlanta Falcons bestreitet der österreichische Offensive Tackle der Indianapolis Colts am Sonntag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) im Berliner Olympiastadion sein "Heimspiel" in Europa.

"Es ist schwer zu beschreiben. So viel Familie hat man überhaupt nie bei einem Spiel. Oder generell an einem Ort gleichzeitig", sagte der 28-Jährige, der seit 2022 bei den Colts unter Vertrag steht.

Während andere deutsche NFL-Spieler wie Lenny Krieg in den USA eher den klassischen Döner vermissen, sehnt sich Raimann nach heimischer Küche: "Gutes Gulasch oder gute Käsespätzle sind schwer zu ersetzen. Ich persönlich versuche manchmal daheim zu kochen. Das funktioniert nicht immer so gut. Aber ich werde es weiter versuchen, um meiner Frau und meinem Kind österreichisches Essen zu servieren", sagte der Wiener nach der ersten Trainingseinheit auf deutschem Boden am Freitag.

Neben Raimann erlebt auch ein zweiter Spieler der Colts ein besonderes Heimspiel: der Deutsche Maximilian Mang.

Zwar steht der 25-Jährige aus Potsdam nur im Practice Squad der Colts und wird am Sonntag nicht auf dem Feld stehen, dennoch bedeutet ihm das NFL-Spiel im Olympiastadion enorm viel: "Es ist großartig, nach Hause zu kommen. Besonders in dieses Stadion. Das ist etwas Besonderes für mich, weil ich zu Hertha-Spielen gehe, seit ich sechs Jahre alt bin", sagte Mang. Und weiter: "Ich kann es noch nicht richtig fassen, obwohl wir schon in der Kabine waren. Das ist einfach ein einmaliger Moment. An den werde ich mich den Rest meines Lebens erinnern."