NFL - Detroit Lions am Boden: "So kann man kein Spiel in dieser Liga gewinnen"

Die Playoffs der NFL finden ohne Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions statt. Eine herbe Enttäuschung für den Wide Receiver und seine in der NFC als favorit gehandelte Franchise.

Als der Traum von den NFL-Playoffs jäh geplatzt war, stand Amon-Ra St. Brown mit schmerzverzerrtem Gesicht am Spielfeldrand.

Der Receiver hatte in den letzten Sekunden des bitteren 10:23 seiner Detroit Lions bei den Minnesota Vikings einen harten Hit einstecken müssen, das Debakel in einem der wichtigsten Spiele der Saison dürfte den Deutschen aber noch deutlich länger quälen.

Von einem "komplett alarmierenden Kollaps", schrieb die Zeitung Detroit News: "Dieses Team ist gebrochen und geschlagen." Sechs Turnover hatte sich Detroit in einem Duell geleistet, das unbedingt gewonnen werden musste. Viel zu viele, schimpfte Head Coach Dan Campbell: "So kann man kein Spiel in dieser Liga gewinnen."

Allein fünfmal gab Quarterback Jared Goff den Ball ab - die Lions machten es sich mit ihren Fehlern selbst schwer, nie fanden sie zu ihrem Rhythmus.