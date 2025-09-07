Anzeige
American Football

NFL: Spiel zwischen Jacksonville Jaguars und Carolina Panthers wegen Gewitter unterbrochen

  • Veröffentlicht: 07.09.2025
  • 20:13 Uhr
  • ran.de

Das NFL-Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den Carolina Panthers ist wegen eines Gewitters in Stadionnähe unterbrochen worden.

Der erste NFL-Sonntag der Saison 2025 kommt nicht ohne Wetterkapriolen aus.

Das Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den Carolina Panthers musste etwa zur Mitte des zweiten Viertels wegen eines Gewitters in Stadionnähe unterbrochen werden.

Diverse Wetterradar-Bilder zeigten eine Gewitterzelle nördlich von Jacksonville, erste Blitze waren wohl ebenfalls bereits zu sehen. Zunächst war unklar, wie lange die Unterbrechung dauern würde.

Die Jaguars führten zum Zeitpunkt der unfreiwilligen Pause mit 10:3.

Die NFL ist für ihre strengen Regeln bezüglich Gewittern bekannt, um die Sicherheit der Spieler, Coaches und vor allem der Zuschauer zu wahren.

Dies betrifft aber auch generell andere Sportveranstaltungen unter freiem Himmel in den USA. Bei der FIFA Klub-WM im Sommer waren diverse Spiele ebenfalls wegen aufziehender Gewitter unterbrochen worden.

