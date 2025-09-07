Am Sonntag mussten gleich zwei NFL-Spiele wegen Unwetterwarnungen zumindest kurzzeitig unterbrochen werden.

Der erste NFL-Sonntag der Saison 2025 kommt nicht ohne Wetterkapriolen aus.

Zunächst musste das Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den Carolina Panthers etwa zur Mitte des zweiten Viertels wegen eines Gewitters in Stadionnähe unterbrochen werden.

Diverse Wetterradar-Bilder zeigten eine Gewitterzelle nördlich von Jacksonville, erste Blitze waren wohl ebenfalls bereits zu sehen. Zunächst war unklar, wie lange die Unterbrechung dauern würde.

Die Jaguars führten zum Zeitpunkt der unfreiwilligen Pause mit 10:3.