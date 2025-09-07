American Football
NFL: Spiele in Jacksonville und Denver wegen Gewitter unterbrochen
- Aktualisiert: 07.09.2025
- 23:58 Uhr
- ran.de
Am Sonntag mussten gleich zwei NFL-Spiele wegen Unwetterwarnungen zumindest kurzzeitig unterbrochen werden.
Der erste NFL-Sonntag der Saison 2025 kommt nicht ohne Wetterkapriolen aus.
Zunächst musste das Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den Carolina Panthers etwa zur Mitte des zweiten Viertels wegen eines Gewitters in Stadionnähe unterbrochen werden.
Diverse Wetterradar-Bilder zeigten eine Gewitterzelle nördlich von Jacksonville, erste Blitze waren wohl ebenfalls bereits zu sehen. Zunächst war unklar, wie lange die Unterbrechung dauern würde.
Die Jaguars führten zum Zeitpunkt der unfreiwilligen Pause mit 10:3.
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Auch Spiel in Denver von Wetter beeinträchtigt
Im späten Slot betraf es das Duell zwischen den Denver Broncos und den Tennessee Titans in Colorado. Die Halbzeitpause wurde wegen einer Unwetterlage etwas verlängert, konnte aber recht schnell begonnen werden.
Insgesamt waren damit schon drei Spiele am ersten Spieltag durch das Wetter beeinträchtigt. Auch der Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys wurde kurzzeitig unterbrochen.
Die NFL ist für ihre strengen Regeln bezüglich Gewittern bekannt, um die Sicherheit der Spieler, Coaches und vor allem der Zuschauer zu wahren.
Dies betrifft aber auch generell andere Sportveranstaltungen unter freiem Himmel in den USA. Bei der FIFA Klub-WM im Sommer waren diverse Spiele ebenfalls wegen aufziehender Gewitter unterbrochen worden.