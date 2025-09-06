Der Einsatz von 49ers-Running-Back Christian McCaffrey in Woche eins ist fraglich. Droht den Niners ein unschönes Déjà-vu? Am Sonntag gab es immerhin ein Aufatmen.

Von Franziska Wendler

Droht den San Francisco 49ers ein unrühmliches Déjà-vu? Christian McCaffrey, seines Zeichens Star-Running-Back der Franchise, trainierte am Freitag aufgrund einer Wadenverletzung, die er sich am Donnerstag zugezogen hatte, nicht mit.

Dennoch machte er vor US-Medienvertretern deutlich, dass er davon ausgeht, beim ersten Saisonspiel gegen die Seattle Seahawks am Sonntagabend (ab 22:05 Uhr im Liveticker) auf dem Feld zu stehen.

"Ich habe immer vor zu spielen", sagte der Sportler: "Ich fühle mich großartig, so wie ich gerade bin. Leider wird bei einer Verletzungsgeschichte wie meiner manchmal alles übertrieben, wenn man nicht trainiert. Aber wie gesagt, ich fühle mich großartig."

Offiziell wurde McCaffrey für das erste Regular Season Game des Teams als fraglich gelistet, nachdem er am Donnerstag erstmalig als nur eingeschränkt einsatzfähiger Spieler im Injury Report aufgeführt wurde. Inzwischen aber steht laut "ESPN" fest: McCaffrey ist fit, der Running Back kann gegen die Seahawks auflaufen.