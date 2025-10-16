Vor NFL week 7
NFL: Miami Dolphins - Tua Tagovailoa entschuldigt sich nach heftigen Aussagen bei seinen Teamkollegen
- Veröffentlicht: 16.10.2025
- 08:07 Uhr
- ran.de
Tua Tagovailoa hat sich nach seinen Äußerungen im Anschluss an die jüngste Dolphins-Pleite bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Er kritisierte öffentlich die Moral und legte dabei Interna offen.
Tua Tagovailoa hat sich bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Der NFL Quarterback der Miami Dolphins übernimmt die Verantwortung für seine Worte, lässt dabei aber auch Kritik an den Medien aufkommen.
"Ich habe einen Fehler gemacht und stehe jetzt dazu", sagte Tagovailoa auf der Pressekonferenz am Mittwoch. "Ich habe mit den Jungs im Team darüber gesprochen, mit den Führungsspielern darüber gesprochen, und sie kennen meine Absichten. Sie wissen, dass meine Absichten gut waren."
"Aber egal, wie die Absicht war ... wenn Dinge falsch interpretiert werden oder die Medien sie so darstellen wollen, wie sie wollen, hinterlässt das eine Leere und viele Fragen für die Jungs in unserem Team, das jetzt 1-5 steht. Wir reden viel darüber, dass wir das hinbekommen müssen, dass wir motiviert zur Arbeit kommen und den Lärm vergessen sollen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das für unsere Jungs noch verstärkt habe", so der Dolphins-Quarterback.
Tagovailoa war nach der jüngsten 27:29-Niederlage seiner Franchise gegen die Los Angeles Chargers sichtlich angefressen. Die Aussagen seien allerdings auch aus Frustration gefallen.
Nach der Partie sagte er am vergangenen Sonntag gegenüber den anwesenden Medien: "Es gibt Spieler, die zu den Spielertreffen zu spät kommen, und andere, die gar nicht erscheinen. […] Das hat viele Gründe. Müssen wir das verpflichtend machen? Oder müssen wir das nicht verpflichtend machen?"
Dolphins-Probleme mit Teamevents in der Vergangenheit
Mehrere Dolphins-Spieler, wie Rasul Douglas, Aaron Brewer oder Patrick Paul, wollten sich im Anschluss nicht zu den Aussagen Tagovailoas äußern. Einer der Defensiv-Kapitäne, Zach Sieler, sagte, dass jeder "ein Recht auf seine Meinung" hätte, wollte ansonsten aber keine Kritik am Quarterback äußern.
Coach Mike McDaniel war hingegen nicht der Meinung, dass es ein Problem mit der Anwesenheit der Spieler in Teambesprechungen gäbe. Allerdings würden sich Tagovailoas Aussagen auch auf die Meetings beziehen, an denen nur Spieler teilnehmen.
Laut Berichten hatten die Dolphins in den Jahren zuvor Probleme mit Verspätungen und Abwesenheiten von Spielern bei Teamaktivitäten. Diese gehören aber schon seit einiger Zeit der Vergangenheit an.