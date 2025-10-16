Anzeige
Vor NFL week 7

NFL: Miami Dolphins - Tua Tagovailoa entschuldigt sich nach heftigen Aussagen bei seinen Teamkollegen

  • Veröffentlicht: 16.10.2025
  • 08:07 Uhr
  • ran.de

Tua Tagovailoa hat sich nach seinen Äußerungen im Anschluss an die jüngste Dolphins-Pleite bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Er kritisierte öffentlich die Moral und legte dabei Interna offen.

Tua Tagovailoa hat sich bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Der NFL Quarterback der Miami Dolphins übernimmt die Verantwortung für seine Worte, lässt dabei aber auch Kritik an den Medien aufkommen.

"Ich habe einen Fehler gemacht und stehe jetzt dazu", sagte Tagovailoa auf der Pressekonferenz am Mittwoch. "Ich habe mit den Jungs im Team darüber gesprochen, mit den Führungsspielern darüber gesprochen, und sie kennen meine Absichten. Sie wissen, dass meine Absichten gut waren."

Anzeige
Anzeige
imago images 1067712916

Die Highlights der NFL auf Joyn

Jederzeit auf Abruf

Anzeige

"Aber egal, wie die Absicht war ... wenn Dinge falsch interpretiert werden oder die Medien sie so darstellen wollen, wie sie wollen, hinterlässt das eine Leere und viele Fragen für die Jungs in unserem Team, das jetzt 1-5 steht. Wir reden viel darüber, dass wir das hinbekommen müssen, dass wir motiviert zur Arbeit kommen und den Lärm vergessen sollen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das für unsere Jungs noch verstärkt habe", so der Dolphins-Quarterback.

Tagovailoa war nach der jüngsten 27:29-Niederlage seiner Franchise gegen die Los Angeles Chargers sichtlich angefressen. Die Aussagen seien allerdings auch aus Frustration gefallen.

Nach der Partie sagte er am vergangenen Sonntag gegenüber den anwesenden Medien: "Es gibt Spieler, die zu den Spielertreffen zu spät kommen, und andere, die gar nicht erscheinen. […] Das hat viele Gründe. Müssen wir das verpflichtend machen? Oder müssen wir das nicht verpflichtend machen?"

Anzeige

Dolphins-Probleme mit Teamevents in der Vergangenheit

Mehrere Dolphins-Spieler, wie Rasul Douglas, Aaron Brewer oder Patrick Paul, wollten sich im Anschluss nicht zu den Aussagen Tagovailoas äußern. Einer der Defensiv-Kapitäne, Zach Sieler, sagte, dass jeder "ein Recht auf seine Meinung" hätte, wollte ansonsten aber keine Kritik am Quarterback äußern.

Coach Mike McDaniel war hingegen nicht der Meinung, dass es ein Problem mit der Anwesenheit der Spieler in Teambesprechungen gäbe. Allerdings würden sich Tagovailoas Aussagen auch auf die Meetings beziehen, an denen nur Spieler teilnehmen.

Laut Berichten hatten die Dolphins in den Jahren zuvor Probleme mit Verspätungen und Abwesenheiten von Spielern bei Teamaktivitäten. Diese gehören aber schon seit einiger Zeit der Vergangenheit an.

Mehr zur NFL
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 16.10.2025
  • 08:24 Uhr
Detroit Lions v Kansas City Chiefs
News

Branch-Sperre: NFL entscheidet über Einspruch

  • 16.10.2025
  • 07:18 Uhr
October 12, 2025; Charlotte, North Carolina, USA; owner of the Carolina Panthers David Tepper talks with the owner of Dallas Cowboys Jerry Jones at Bank of America Stadium in Charlotte, NC. CSM Cha...Update

Nächster Cowboys-Trade? "Wir haben das Kapital dazu"

  • Galerie
  • 16.10.2025
  • 06:48 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Jacksonville Jaguars at San Francisco 49ers Sep 28, 2025; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) fakes a handoff during th...Update

Injury Update: 49ers und Vikings atmen auf

  • Galerie
  • 16.10.2025
  • 06:22 Uhr

NFL-Check: So wird das Oldie-Duell Joe Flacco vs. Aaron Rodgers!

  • Video
  • 07:15 Min
  • Ab 0
Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City ChiefsUpdate

Power Ranking: Chiefs klettern deutlich, Bills stürzen ab

  • Galerie
  • 15.10.2025
  • 19:46 Uhr
imago images 0826846225
News

Halbzeit-Show von Bad Bunny: Petition fordert Ersatz durch Country-Legende

  • 15.10.2025
  • 19:22 Uhr
imago images 1047839243
News

Aufatmen! Deutscher NFL-Star findet neue Franchise

  • 15.10.2025
  • 18:15 Uhr
Zierer in seiner Zeit am College
News

Nächste Chance: Footballer Zierer unterschreibt bei Jaguars

  • 15.10.2025
  • 18:03 Uhr

Odell Beckham Jr.: "Die Giants schickten mich zum Sterben nach Cleveland"

  • Video
  • 01:37 Min
  • Ab 0
Mehr News und Videos

NFL: Shedeur Sanders? Bruder legt Fans böse herein

  • Video
  • 01:29 Min
  • Ab 0

NFL: Baker Mayfield zerstört - und ein "a-Maye-zing"

  • Video
  • 07:58 Min
  • Ab 0
imago images 1067497638
News

Indianapolis Colts verpflichten neuen Quarterback

  • 15.10.2025
  • 14:09 Uhr
imago images 1022066274
News

Appell an Fans: Ex-NFL-Star sucht nach Spenderniere

  • 15.10.2025
  • 12:59 Uhr
imago images 1067712916
News

Packers-Coach verhindert längstes Field Goal der Geschichte

  • 15.10.2025
  • 11:08 Uhr
New England Patriots v New Orleans Saints - NFL 2025
News

Bills-Pleite lässt Patriots jubeln

  • 15.10.2025
  • 11:07 Uhr
imago images 0837193684
News

Ravens: Super Bowl-Sieger nach nur 7 Tagen wieder entlassen

  • 15.10.2025
  • 10:36 Uhr

NFL: Taylor Swift und Travis Kelce feiern Sieg der Kansas City Chiefs

  • Video
  • 01:13 Min
  • Ab 0

NFL: Zusammen seit sie 13 sind! Drake Mayes privates Glück

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at New England Patriots Oct 27, 2024; Foxborough, Massachusetts, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) reacts after his touchdown ru...
News

Playoff Picture: Division-Kracher in Foxboro winkt

  • 14.10.2025
  • 18:19 Uhr