Tua Tagovailoa hat sich nach seinen Äußerungen im Anschluss an die jüngste Dolphins-Pleite bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Er kritisierte öffentlich die Moral und legte dabei Interna offen. Tua Tagovailoa hat sich bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Der NFL Quarterback der Miami Dolphins übernimmt die Verantwortung für seine Worte, lässt dabei aber auch Kritik an den Medien aufkommen. "Ich habe einen Fehler gemacht und stehe jetzt dazu", sagte Tagovailoa auf der Pressekonferenz am Mittwoch. "Ich habe mit den Jungs im Team darüber gesprochen, mit den Führungsspielern darüber gesprochen, und sie kennen meine Absichten. Sie wissen, dass meine Absichten gut waren."

"Aber egal, wie die Absicht war ... wenn Dinge falsch interpretiert werden oder die Medien sie so darstellen wollen, wie sie wollen, hinterlässt das eine Leere und viele Fragen für die Jungs in unserem Team, das jetzt 1-5 steht. Wir reden viel darüber, dass wir das hinbekommen müssen, dass wir motiviert zur Arbeit kommen und den Lärm vergessen sollen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das für unsere Jungs noch verstärkt habe", so der Dolphins-Quarterback. Tagovailoa war nach der jüngsten 27:29-Niederlage seiner Franchise gegen die Los Angeles Chargers sichtlich angefressen. Die Aussagen seien allerdings auch aus Frustration gefallen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Nach der Partie sagte er am vergangenen Sonntag gegenüber den anwesenden Medien: "Es gibt Spieler, die zu den Spielertreffen zu spät kommen, und andere, die gar nicht erscheinen. […] Das hat viele Gründe. Müssen wir das verpflichtend machen? Oder müssen wir das nicht verpflichtend machen?"

