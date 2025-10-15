Die Indianapolis Colts heißen einen neuen Quarterback in ihrem Roster willkommen. Brett Rypien kommt als Ersatzmann für den verletzten Anthony Richardson.

Die Indianapolis Colts haben einen neuen Quarterback verpflichtet. Natürlich nicht für die Starter-Position, da ist Daniel Jones aktuell nicht wegzudenken.

Die NFL-Franchise hat auf die Verletzung von Backup Anthony Richardson reagiert und Brett Rypien unter Vertrag genommen. Dieser wird vorerst Teil des Practice Squads.

Richardson hatte sich am vergangenen Sonntag bei einem Unfall mit einem Trainings-Band vor dem Spiel einen Augenhöhlenknochen gebrochen.

Neben Jones und Rypien ist Rookie Riley Leonard der dritte Quarterback im Roster. Der diesjährige Sechstrunden-Pick ist aktuell der erste Backup.