Die NFL trauert um Marshawn Kneeland von den Dallas Cowboys, der im Alter von 24 Jahren Selbstmord beging. Am 6. November 2025 schockte die Meldung vom Tod des NFL-Profis Marshawn Kneeland die Sportwelt, vor allem natürlich in den USA. Der Defensive End der Dallas Cowboys, der 2024 in der zweiten Runde von den Texanern gedraftet wurde, beging im Alter von 24 Jahren Selbstmord. NFL Playoff Picture 2025: Denver Broncos setzen sich an Spitze der AFC ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den tragischen Tod des Football-Stars. Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Wer war Marshawn Kneeland und für welches Team spielte er? Marshawn Kneeland war ein American-Football-Profi, der am 8. Juli 2001 in Grand Rapids, im US-Bundesstaat Michigan geboren wurde. Er besuchte von 2019 bis 2023 die Western Michigan University. Während seiner Zeit bei den Broncos, dem Football-Team der Western Michigan University, erzielte Kneeland 149 Tackles und 12,5 Sacks. Beim NFL Draft 2024 wurde Kneeland in der zweiten Runde als 56. Pick von den Dallas Cowboys gedraftet. Sein Debüt in der NFL feierte er am 8. September 2024 gegen die Cleveland Browns.

Was war die genaue Todesursache von Kneeland? Kneeland verstarb am 5. September 2025 im Alter von 24 Jahren in Frisco, im US-Bundesstaat Texas. Wie die Polizei bestätigte, beging Kneeland Selbstmord. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass Kneeland sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen geliefert hat. Warum genau es zu der Verfolgung kam, geht aus dem Bericht nicht hervor lediglich von einem "Verstoß gegen die Verkehrsregeln" ist die Rede. Kneelands Fahrzeug ist dabei in Dallas auf einer Schnellstraße verunglückt. Laut dem Bericht floh Kneeland anschließend zu Fuß vom Unfallort, die Beamten durchsuchten das Gebiet mit Unterstützung von Hunden- und Drohneneinheiten. Etwa drei Stunden später wurde Kneeland mit einer offenbar selbst zugefügten Schusswunde aufgefunden. Während der Suche erhielten die Beamten Informationen, dass Kneeland "suizidale Absichten geäußert" habe.

Wie reagierten die Dallas Cowboys und die NFL zum Tod? Nach der Bestätigung des Todes von Marshawn Kneeland äußerte sich unter anderem Cowboys-Star Dak Prescott. "Ein tragischer Verlust. Es tut weh. Das Herz ist heute schwer. Es tut mir weh für Marshawn, es tut weh für seine Familie, es tut weh für seine Freundin und für jeden einzelnen meiner Teamkollegen. Das ist ein Schmerz, den man niemandem wünscht", hieß es in einem Statement von Prescott.

Auch die Cowboys veröffentlichten ein Statement zu Kneelands Tod. "Mit tiefster Trauer teilen die Dallas Cowboys mit, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein geschätzter Teamkollege und ein geliebtes Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina und seiner Familie", ließen die Texaner verlautbaren. Zudem äußerte sich auch Kneelands Agent Jonathan Perzley zum Tod seines Klienten und bat in einem offiziellen Statment um die Wahrung der Privatsphäre für die Angehörigen.

"Wir sind zutiefst betroffen vom tragischen Tod von Marshawn Kneeland von den Dallas Cowboys", hieß es derweil von der NFL, "unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Teamkollegen. Wir stehen in Kontakt mit den Cowboys und haben Unterstützung und Beratungsangebote angeboten.“

Welche Bedeutung hatte Kneeland sportlich für die Cowboys? Seit Kneeland 2024 von den Dallas Cowboys in der zweiten Runde gedraftet wurde, kam er in der NFL 18 Mal zum Einsatz, vier Mal als Starter. In der Rookie-Saison 2024 brachte es der Defensive End auf 14 Tackles, in der bisherigen Saison 2025 in sieben Partien auf zwölf Tackles. Besonders tragisch ein sportliches Highlight seiner zu kurzen NFL-Karriere feierte Kneeland bei der Niederlage gegen die Arizona Cardinals am Montag: Beim Stand von 0:10 aus Sicht der Cowboys erzielte Kneeland einen Touchdown, nachdem Teamkollege Sam Williams einen Punt geblockt hatte - den einzigen Touchdown seiner NFL-Karriere.

