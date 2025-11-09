Anzeige
Football

NFL: Tyreek Hill kontert Experten - "Du hast keine Ahnung!"

  • Veröffentlicht: 09.11.2025
  • 12:50 Uhr
  • Julian Erbs

Nach seiner schweren Knieverletzung in Woche 4 ist weiterhin unklar, wie es mit Tyreek Hills Karriere weitergeht. Nun hat er sich selbst auf X dazu geäußert.

Tyreek Hill reagierte in den sozialen Medien auf Omar Kelly von der "Miami Herald", nachdem dieser berichtet hatte, die Miami Dolphins wollten den Wide Receiver am Freitag freistellen, um ihre finanzielle Flexibilität zu erhöhen.

Hill antwortete mit einer ziemlich deutlichen Reaktion: "Omar, du hast keine Ahnung."

Kelly stellte anschließend klar, dass Hill 2026 wieder spielen werde, und der achtmalige Pro-Bowler bestätigte dies. Dementsprechend änderte Hill anschließend auch wieder seine Meinung.

Hill erholt sich derzeit von einer Knieverletzung, die er sich beim 27:21-Sieg der Dolphins gegen die New York Jets am 29. September zuzog und die seine Saison vorzeitig beendete.

Tyreek Hill dachte aber auch schon über mögliches Karriereende nach

Obwohl der 31-Jährige auf X zuversichtlich wirkt, 2026 wieder auf dem Feld zu stehen, hatte er zuvor eingeräumt, dass er über ein Karriereende nachgedacht habe.

"Ich bin zufrieden mit der Karriere, die ich hatte, und ich liebe es, Football zu spielen", sagte Hill am 23. Oktober im Podcast "The Set". "Ich liebe es. Aber es ist hart, Mann - es kostet viel, der Beste zu sein und an der Spitze zu bleiben. Und ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich mit meiner Mutter, meiner Familie, mit allen sprechen muss."

"Wie gesagt, je nachdem, wo mein Kopf zu dem Zeitpunkt ist, wird die Entscheidung getroffen. Aber ich weiß nur, dass ich im Moment das Gefühl habe, keine Zeit gehabt zu haben, einfach den Moment zu genießen und ihn mit meiner Familie zu verbringen."

Hills 2024 unterschriebener Vertrag bei den Dolphins über insgesamt 90 Millionen Dollar läuft noch bis zum Ende der Saison 2026.

Auch interessant: NFL: Polizei fasst Ex-Profi Antonio Brown - Verdacht auf versuchten Mord nach Flucht

