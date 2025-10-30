Anzeige
21-Tage-Fenster öffnet sich

NFL - Houston Texans: Jakob Johnson vor Comeback

  • Aktualisiert: 09.11.2025
  • 09:18 Uhr
  • Kai Esser/ran.de

Nachdem Fullback Jakob Johnson nach Woche drei auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wurde, steht der Stuttgarter jetzt vor einem Comeback.

Jakob Johnson steht vor seinem Comeback in der NFL: Der deutsche Fullback trainiert nach seiner Oberschenkel-Verletzung wieder voll mit.

Für das Spiel der Houston Texans in Week 10 gegen die Jacksonville Jaguars reicht es bei dem 30-Jährigen allerdings noch nicht, die Partie wird er verpassen.

Es wird aber erwartet, dass er in Week 11 gegen die Tennessee Titans bereit ist und seine Rückkehr feiern wird. Dann soll er die Injured-Reserve-Liste endgültig verlassen.

Die Texans hatten zuletzt das 21-Tage-Fenster gestartet. Johnson darf seitdem wieder mittrainieren, muss aber innerhalb einer bestimmten Zeit zum aktiven Kader dazustoßen. Passiert das aus irgendeinem Grund nicht, ist Johnsons NFL-Saison automatisch beendet.

Anzeige
Anzeige

Jakob Johnson: Einsatz gegen Jaguars zu früh

Der Stuttgarter Johnson hatte in den ersten Wochen der Saison 2025 einen soliden Start hingelegt. Als Fullback kam er in den ersten beiden Spielen zum Einsatz, wo er vor allem in der Blocking-Rolle überzeugte und auch in den Special Teams aktiv war.

Doch in Woche drei zog er sich eine Hamstring-Verletzung zu – eine Zerrung im Oberschenkelmuskel, die in der NFL häufig vorkommt und Spieler oft für mehrere Wochen außer Gefecht setzt.

Anzeige
Mehr News und Videos
Mal wieder Probleme für Antonio Brown
News

Versuchter Mord: Brown nach vier Monaten Flucht verhaftet

  • 09.11.2025
  • 11:07 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 09.11.2025
  • 10:28 Uhr
Bernhard Raimann von den Indianapolis Colts
News

"Schwer zu beschreiben": Raimann und Mang vor "Heimspiel"

  • 09.11.2025
  • 10:19 Uhr
Marshawn Kneeland
News

Marshawn Kneeland verstorben: Schweigeminute in Week 10

  • 09.11.2025
  • 10:07 Uhr
Marshawn Kneeland
News

NFL: Cowboys-Star verstirbt mit 24 - Prescott geschockt

  • 09.11.2025
  • 08:58 Uhr
2212454646
News

Bericht: Trump will, dass NFL-Stadion nach ihm benannt wird

  • 09.11.2025
  • 08:46 Uhr
Josh Allen, Patrick Mahomes
News

AFC im Check: Chiefs und Bills droht Wild Card Round

  • 09.11.2025
  • 08:37 Uhr
2244050810
News

ran tippt Week 10: So geht das NFL-Spiel in Berlin aus

  • 09.11.2025
  • 08:28 Uhr
Indianapolis Colts v Pittsburgh Steelers
News

NFL in Berlin: Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons heute live - alle Infos zu TV, Livestream und Ticker

  • 09.11.2025
  • 08:19 Uhr
Indianapolis Colts v Pittsburgh Steelers
News

Vor Berlin-Game: Jones als Sinnbild der Colts

  • 09.11.2025
  • 08:17 Uhr