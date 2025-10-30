NFL - Houston Texans: Jakob Johnson vor Comeback

Nachdem Fullback Jakob Johnson nach Woche drei auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wurde, steht der Stuttgarter jetzt vor einem Comeback.

Jakob Johnson steht vor seinem Comeback in der NFL: Der deutsche Fullback trainiert nach seiner Oberschenkel-Verletzung wieder voll mit.

Für das Spiel der Houston Texans in Week 10 gegen die Jacksonville Jaguars reicht es bei dem 30-Jährigen allerdings noch nicht, die Partie wird er verpassen.

Es wird aber erwartet, dass er in Week 11 gegen die Tennessee Titans bereit ist und seine Rückkehr feiern wird. Dann soll er die Injured-Reserve-Liste endgültig verlassen.

Die Texans hatten zuletzt das 21-Tage-Fenster gestartet. Johnson darf seitdem wieder mittrainieren, muss aber innerhalb einer bestimmten Zeit zum aktiven Kader dazustoßen. Passiert das aus irgendeinem Grund nicht, ist Johnsons NFL-Saison automatisch beendet.