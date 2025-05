Hier alle fixen Entwicklungen in der Übersicht.

Der Spielplan für die NFL-Saison 2025 nimmt langsam Formen an. Jetzt steht die Terminierung von zwei weiteren Partien an.

+++ 12.05.: Doppelspieltag am Samstag in Week 16 +++

So kommt es in Woche 16 zu einem Samstags-Doppelpack. Am 20. Dezember empfangen die Washington Commanders die Eagles, außerdem sind die Green Bay Packers bei den Chicago Bears gefordert.

Kurz vor Weihnachten gibt es für die Fans also zwei Divisions-Duelle. Die Commanders und die Eagles duellieren sich in der NFC East und trafen in den vergangenen Playoffs im NFC Championship Game aufeinander.

Die Bears und die Packers wiederum pflegen eine jahrzehntelange Rivalität innerhalb der NFC North.

Der komplette Spielplan für die kommende Saison wird nach deutscher Zeit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verkündet. Bereits am Dienstag werden die Paarungen für die insgesamt sieben International Games veröffentlicht.