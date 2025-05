Trey Hendrickson wartet weiter auf einen neuen Vertrag bei den Cincinnati Bengals. Allerdings verläuft die Kommunikation mit den Verantwortlichen keinesfalls so, wie es sich der Pass Rusher wünscht.

Neben den beiden Wide Receivern Ja'Marr Chase und Tee Higgins war Trey Hendrickson die wichtigste Personalie der Cincinnati Bengals in der laufenden NFL Offseason. Zuletzt aber wurde es ruhiger um den Pass Rusher.

Während Chase und Higgins ihre neuen Verträge bekamen und die Bengals damit offensiv ihre Zukunft definierten, hängt Hendrickson weiter in der Luft. Nur noch für die kommende Saison ist er an die Bengals gebunden - Ausgang offen.

In der vergangenen Spielzeit war der 30-Jährige der herausragende Spieler einer ansonsten bedenklich schwachen Defense. Mit 17,5 Sacks führte er die NFL an - doch auf einen Lohn für diese Zahlen in Form eines neuen Vertrages wartet er bislang vergebens.

Vor allem die Kommunikation mit dem Team in dieser Thematik stört Hendrickson gewaltig, denn laut seiner Aussage schalten die Verantwortlichen in Cincinnati einfach auf Durchzug. "Zwischen meinem Camp und der Organisation hat nach dem Draft keine Kommunikation stattgefunden", zitiert "ESPN" den Defensivspieler.