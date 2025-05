NFL: London-Gegner der New York Jets geleakt

Wie im vergangenen Jahr werden auch 2025 wieder drei NFL-Spiele in London stattfinden. Der Gegner der New York Jets soll feststehen.

Die Gastgeber der drei International Games der NFL in London sind bereits länger bekannt. Neben den Jacksonville Jaguars tragen 2025 auch die New York Jets und die Cleveland Browns je ein Heimspiel in der britischen Hauptstadt aus. Der Kontrahent der Jets für das Spiel in Europa wurde nun geleakt.

Wie NFL-Reporter Dov Kleiman unter Berufung auf den der in der Regel gut informierten "X"-Account "Ozzy" berichtet, werden die Denver Broncos ins britische Königreich kommen und im Tottenham Hotspur Stadium auf die Jets treffen.

Das Spiel wird wohl in Woche sechs am 12. Oktober stattfinden.

Für die Jets wird es der vierte Auftritt in London, dabei ist die "Gang Green" erstmals Gastgeber. Bislang steht das Team aus dem "Big Apple" bei einem Sieg.

Die Broncos sind bislang zwei Mal in London angetreten und gewannen ebenfalls einmal.