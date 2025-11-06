NFL - Star-Trade für die Kansas City Chiefs? Darum platzte ein Deal mit den New York Jets

Für einen Deal mit den Kansas City Chiefs rund um Defensive Tackle Derrick Nnadi gab es einen weiteren Sechstrundenpick, ebenso wie beim Trade um Wide Receiver John Metchie III mit den Philadelphia Eagles .

Unter der Woche gaben sie Star-Cornerback Sauce Gardner zu den Indianapolis Colts für zwei First-Round-Picks ab, kurz darauf auch Ex-Erstrundenpick Quinnen Williams. Für ihn gab es unter anderem ebenfalls einen Erstrundenpick.

Die New York Jets haben sich für die Zukunft ausgerichtet und unter anderem zwei Topstars abgegeben. Einem weiteren Deal mit den Kansas City Chiefs stimmten sie dann aber doch nicht zu.

NFL: Kansas City Chiefs wollten wohl diesen Star

Jetzt kommt aber heraus, dass die Jets dann doch nicht alles abgegeben haben, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Running Back Breece Hall musste demnach bleiben.

Wie "ESPN" berichtet, lehnten die Jets ein Angebot der Chiefs für Hall ab. Die Chiefs sollen demnach einen Viertrundenpick 2026 geboten haben, New York wollte aber einen Drittrundenpick. Die Chiefs besserten das Angebot nicht nach.

Wie es hieß, wäre Hall nach den Abgängen von Gardner und Williams offen für einen Wechsel gewesen. Er befindet sich im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags.

"Ich glaube, ich habe das inzwischen schon eine Million Mal gesagt: Breece war kein Spieler, den ich abgeben wollte", sagte Jets-Head-Cach Aaron Glenn. "Er ist einfach ein verdammt guter Spieler."