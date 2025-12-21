- Anzeige -
American Football

NFL: Steelers-Superstar schlägt Fan ins Gesicht - Liga reagiert mit Strafe

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 23:33 Uhr
  • ran.de

Die NFL reagiert auf D.K. Metcalfs Aussetzer und spricht eine Strafe aus. Der Wide Receiver hatte einen Detroit-Fan auf der Tribüne geschlagen.

D.K. Metcalf kommt sein Ausraster gegenüber einem Fan im Spiel bei den Detroit Lions teuer zu stehen.

Die NFL belegte den Wide Receiver der Pittsburgh Steelers für sein Schlag gegen einen Anhänger der Gastgeber mit einer Sperre von zwei Spielen. Er verpasst damit die beiden verbleibenden Partien gegen die Cleveland Browns und Baltimore Ravens.

Wie die Liga in einem Statement bekannt gab, habe Metcalfs Auftreten gegen den Verhaltenskodex verstoßen, demnach "ein Spieler sich nicht auf die Tribüne begeben oder Fans anderweitig konfrontieren dürfe zu jeder Zeit am Spieltag". Metcalf kann gegen die Sperre noch Einspruch einlegen.

NFL: Metcalf schlägt Detroit-Fan ins Gesicht

Wie die Fernsehbilder zeigten, ging Metcalf zunächst auf den Anhänger der Lions zu, der allerdings auch markantes gelbes Trikot oder Handtuch der Steelers in der Hand hielt.

Es folgte eine kurze Konversation, in deren Verlauf der Fan offensichtlich etwas in Richtung Metcalf sagte. Daraufhin verlor der 28-Jährige die Beherrschung und schlug ihm einmal kräftig ins Gesicht.

Kurz darauf ist zu sehen, wie der Detroit-Fan jubelnd die Arme nach oben reißt - womöglich, weil er sich darüber freute, mit seiner potenziellen Provokation Erfolg gehabt zu haben.

Wie am Montag bekannt wurde, haben die beiden Streithähne offenbar eine gemeinsame Geschichte. Metcalf soll den Fan in der vergangenen Saison der Security der Seahawks gemeldet haben, als er noch in Seattle spielte. Das berichtet Tom Pelissero.

NFL auf Joyn - Relive und Highlights

  • Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

  • NFL: Wie sich die Detroit Lions ihr Loch selbst geschaufelt haben

