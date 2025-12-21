NFL: Steelers-Superstar schlägt Fan ins Gesicht - Liga reagiert mit Strafe

Die NFL reagiert auf D.K. Metcalfs Aussetzer und spricht eine Strafe aus. Der Wide Receiver hatte einen Detroit-Fan auf der Tribüne geschlagen.

D.K. Metcalf kommt sein Ausraster gegenüber einem Fan im Spiel bei den Detroit Lions teuer zu stehen.

Die NFL belegte den Wide Receiver der Pittsburgh Steelers für sein Schlag gegen einen Anhänger der Gastgeber mit einer Sperre von zwei Spielen. Er verpasst damit die beiden verbleibenden Partien gegen die Cleveland Browns und Baltimore Ravens.

Wie die Liga in einem Statement bekannt gab, habe Metcalfs Auftreten gegen den Verhaltenskodex verstoßen, demnach "ein Spieler sich nicht auf die Tribüne begeben oder Fans anderweitig konfrontieren dürfe zu jeder Zeit am Spieltag". Metcalf kann gegen die Sperre noch Einspruch einlegen.