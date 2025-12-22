NFL: Los Angeles Chargers – Liga zieht Denzel Perryman aus dem Verkehr

Die NFL greift durch: Chargers-Linebacker Denzel Perryman wurde für zwei Spiele gesperrt. Er kann aber noch Einspruch einlegen.

Für Denzel Perryman ist die Regular Season beendet. Der Linebacker der Los Angeles Chargers ist für die letzten beiden Spiele in Week 17 und 18 gesperrt worden. Das gab die NFL am Montag bekannt.

Die Sperre erfolgt wegen wiederholter Verstöße gegen Spielregeln zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Spieler. Dazu zählt auch ein Vorfall aus dem Spiel am Sonntag gegen die Dallas Cowboys.

Perryman wurde im zweiten Viertel wegen unnötiger Härte bestraft, nachdem er dem am Boden liegenden Cowboys-Receiver Ryan Flournoy nach dessen Catch einen heftigen Schlag mit dem Helm versetzt hatte.

Perryman war in den sozialen Medien auf den Vorfall angesprochen worden. "Ich bin nie stolz darauf, wenn mich jemand als unfairen Spieler bezeichnet. Ich war selbst nie unfair, seit ich mit sechs Jahren angefangen habe. Ich spiele schnell und körperbetont. Nummer 19 und ich haben nach dem Spiel miteinander gesprochen, alles gut", schrieb er auf X.