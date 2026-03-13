Die NFL verteilt für den Draft 2026 insgesamt 33 Compensatory Picks an 15 Teams. Einer ist alles andere als gewöhnlich, doch das Team hat ihn bereits weitergereicht.

Die Reihenfolge der Picks beim Draft fußt in aller Regel auf den sportlichen Ergebnissen der Teams in der Vorsaison. Je schlechter eine Franchise abschneidet, desto früher darf sie auswählen.

Außerdem spielen auch Trades eine Rolle, denn die Picks können gegeneinander oder auch im Gegenwert für Spieler getauscht werden.

Deshalb haben beim Draft 2026, der vom 23. bis 25. April in Pittsburgh abgehalten wird, mit den Atlanta Falcons, den Indianapolis Colts, den Green Bay Packers, und den Jacksonville Jaguars vier Klubs beispielsweise keinen Erstrundenpick.

Und dann gibt es noch die sogenannten Compensatory Picks, die die NFL als Ausgleich für Verluste während der Free Agency gewährt. Diese werden ans Ende der Runden drei bis sieben angehängt.

Bedacht werden jene Teams, die laut der Liga in der vorigen Free Agency einen Nettoverlust an Compensatory Free Agents zu verzeichnen hatten - also deren neu aufgenommene Spieler nicht dem Wert der abgegebenen Athleten entsprachen. Ist dabei die Anzahl der verlorenen und der neu unter Vertrag genommenen Akteure gleich groß, wird der zusätzliche Pick ans Ende der siebten Draft-Runde gehängt.

Um die Compensatory Picks zu verteilen und innerhalb der Draft Order zu gewichten, nutzt die Liga eine Formel, die auf dem Gehalt, der Spielzeit und den Auszeichnungen während der Postseason basiert.

Dabei gilt: Kein Team darf mehr als vier Compensatory Picks pro Draft bekommen – mit diesem Maximum wurden in diesem Jahr die Baltimore Ravens, die Philadelphia Eagles und die Pittsburgh Steelers bedacht. Letztere tradeten einen dieser Picks jedoch, der nun den Colts gehört.