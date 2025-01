Als in ganz Philadelphia der NFL-Championship-Triumph gefeiert wurde, kam ein junger Student tragisch ums Leben

Der Super-Bowl-Einzug der Philadelphia Eagles wird von einem tragischen Unfall überschattet.

Tyler Sabapathy, ein 18-jähriger Erstsemesterstudent an der Temple University, starb am Dienstag an den Folgen von Verletzungen, die er sich bei einem Sturz von einem Straßenmast zugezogen hatte, als er am Sonntag den Sieg der Eagles im NFC-Meisterschaftsspiel über die Washington Commanders feierte. Dies berichteten "FOX 29 Philadelphia" und der "Philadelphia Inquirer".

Die Universität bestätigte Sabapathys Tod in einer Mitteilung von Präsident John Fry und Vizepräsidentin für studentische Angelegenheiten Jodi Bailey, nannte jedoch keine Todesursache.

Der aus dem kanadischen Toronto stammende Sabapathy fiel am Sonntag während der Feierlichkeiten in Center City Philadelphia auf den Kopf, bestätigte die Polizei. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und befand sich in einem kritischem Zustand, bevor er dort seinen Verletzungen erlag.