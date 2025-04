Sie war dabei zu sehen, wie sie während des Diss-Tracks "Not Like Us", in dem "K-Dot" schwere Vorwürfe gegen ihren einstigen Freund erhob, den sogenannten Crip-Walk tanzte. Ein eigener Seitenhieb? Sie klärt jetzt auf.

Drake vs. Kendrick Lamar: Serena Williams hält sich raus

"Sowas würde ich nie tun", sagte Serena Williams der "Time". Und das betonte sie in dem Interview mehrfach: "Wirklich nicht." Auch wenn sie nachvollziehen kann, dass Menschen das durch die gemeinsame Vergangenheit assoziieren könnten.

"Ich hatte nie negative Gefühle zu Drake. Ich kenne ihn seit vielen Jahren", stellte die 43-Jährige klar, die dennoch auf der vielleicht größten Bühne der Welt mit der Einlage solche Spekulationen zuließ.

"Es ist traurig, wenn irgendjemand so denkt", sagte sie abschließend. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in dem Song "Not Like Us" sogar Referenzen zur ehemaligen Beziehung von Drake und Serena Williams vorkommen.

Auch wenn die 23-malige Grand Slam-Siegerin "das nicht persönlich meinte", dürfte das als ultimatives Statement und Genugtuung weiterhin wahrgenommen werden. Vor allem für Kendrick Lamar.