Plaxico Burress hatte entscheidenden Anteil am Super-Bowl-Sieg der New York Giants in der Saison 2007. Jetzt aber musste er sich von seinem Ring aus dem damaligen NFL-Endspiel trennen.

Plaxico Burress hat eine durchaus beachtliche NFL-Karriere verlebt. Zwischen 2000 und 2012 spielte er in der besten Football-Liga der Welt, immerhin viermal knackte der Wide Receiver die Marke von 1.000 Receiving Yards in einer Saison.

Nach zunächst fünf Jahren bei den Pittsburgh Steelers wechselte er zu den New York Giants, wo er seinen mit Abstand größten Erfolg feierte. In der Saison 2007 gewannen die Giants als krasser Außenseiter den Super Bowl gegen die bis dahin ungeschlagenen New England Patriots.

Burress hatte daran einen ganz entscheidenden Anteil. Denn er war es, der 35 Sekunden vor Ende des Spiels den entscheidenden Touchdown zum 17:14-Sieg fing.

Traditionell erhielt Burress - wie jedes andere Teammitglied - einen Super-Bowl-Ring als persönliche Trophäe. Doch jetzt muss er sich von diesem kostbaren Erinnerungsstück trennen.