NFL - Pittsburgh Steelers: Rookie-QB Will Howard von Aaron Rodgers begeistert

Aaron Rodgers startet bei den Pittsburgh Steelers durch. Rookie-Quarterback Will Howard ist von dem Superstar bereits begeistert.

Als Aaron Rodgers seinen Vertrag bei den Pittsburgh Steelers unterzeichnete, erklärte er, sich darauf zu freuen, Rookie-Spielmacher Will Howard als Mentor zu unterstützen.

Dieser wiederum ist ganz offensichtlich gewillt, die Tipps des Quarterback-Superstars wie ein Schwamm aufzusaugen.

Im Interview mit der "Pittsburgh Post-Gazette" hat Howard nun erzählt, dass Rodgers bei den bisherigen Aufeinandertreffen genau so gewesen sei, wie er es sich erhofft hatte.

"Er war bisher so fantastisch zu mir. Wir sind zwar erst seit drei Tagen zusammen, aber ich habe ein wirlich gutes Gefühl bei ihm und im gesamten Quarterback-Raum", so der Youngster.

"Ich glaube, wir haben uns in der vergangenen Woche schon sehr gut verstanden und sind gut miteinander ausgekommen. Ich denke, wir haben ein gutes Gefühl, eine gute Gruppe. Aaron war bereit, mir zu helfen. Er hat gesagt: 'Ich kann dir so viel oder so wenig helfen, wie du willst, ich bin da.'"

Und weiter: "Er hat mir schon Tipps gegeben, kleine Dinge hier und da im Besprechungsraum, auf dem Spielfeld. Natürlich kann ich nicht die Dinge tun, die er mechanisch kann, also will ich das nicht zu sehr kopieren, weil das ziemlich einzigartig ist. Aber im Großen und Ganzen ist alles, was ich von ihm lernen kann, von unschätzbarem Wert."