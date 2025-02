NFL - Super Bowl 2026: Logo steht fest - farbenfroh und unbeliebt

Das Logo-Design des kommenden Super Bowls steht fest. Es ist farbenfroh und ruft Kritik hervor.

Von Max Bruns

Nach dem Super Bowl ist vor dem Super Bowl. Die NFL hat im Anschluss an den dominanten 40:22-Erfolg der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs im Super Bowl LIX das Logo für das kommende Jahr vorgestellt.

Zum 60. Super Bowl haben sich die Verantwortlichen ein äußerst farbenfrohes Design einfallen lassen. Von Hellblau über Grün, Gelb, Weiß bis hin zu Pink und Rot sind einige Farben vertreten.

Zudem sind das L und das X - die für die römische Zahl LX, also 60, stehen - nicht nur farbenfroh, sondern auch mit verschiedenen Elementen ausgefüllt.

Darin zu sehen sind Bäume, eine Landschaft, eine Skyline, Wolken und eine große Brücke. Das Design dürfte im Zusammenhang mit dem Austragungsort stehen.

Am 8. Februar 2026 findet der Super Bowl schließlich im Levi's Stadium, in Santa Clara, Kalifornien statt - also der Heimspielstätte der San Francisco 49ers.

Die dargestellte Skyline dürfte also San Francisco darstellen, die Brücke demnach die weltbekannte Golden Gate Bridge.

In der Mitte der beiden Buchstaben steht - wie immer in den vergangenen 15 Jahren - die Vince Lombardi Trophy.