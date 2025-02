Rap-Superstar Kendrick Lamar bekommt bei der Halbzeitshow des Super Bowl LIX in New Orleans Unterstützung von mehreren Superstars.

Rap-Superstar Kendrick Lamar hat die Halbzeitshow des Super Bowl LIX in New Orleans gerockt.

Lamar trat im abgedunkelten Caesars Superdome auf und sang ein Medley seiner Hits wie "Squabble up", "HUMBLE", "Peekaboo", "Luther" und "Not Like Us".

Hollywood-Legende Samuel L. Jackson unterstützte den Rapper in der Rolle des Ansagers, der Schauspieler trat in einem Uncle-Sam-Kostüm auf.

Begleitet wurde Kendrick Lamar von Tänzerinnen und Tänzern, die ebenfalls Kostüme in den amerikanischen Nationalfarben rot, weiß und blau trugen

Als Gast-Star war R&B-Sängerin SZA auf der Bühne, die mit Lamar den Song "All the Stars" sang.

Einen überraschenden Gastauftritt hatte zudem noch Serena Williams, die ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste tanzte am Rand der Bühne.