Die Team-Owner der NFL haben sich auf einen Austragungsort für den Super Bowl 2028 geeinigt: Das Endspiel wird im Mercedes-Benz-Stadion, der Heimstätte der Atlanta Falcons, stattfinden.

von Daniel Kugler

Der Super Bowl wird 2028 erneut nach Atlanta zurückkehren.

Die Eigentümer der NFL-Teams stimmten am Dienstag bei der alljährlichen Herbsttagung der Liga für die Austragung des Endspiels in der Heimstätte der Falcons.

Es wird das vierte Mal sein, dass das Duell um den Titel in Atlanta ausgetragen wird und insgesamt das zweite Mal im Mercedes-Benz-Stadion, in dem 2019 die New England Patriots die Los Angeles Rams besiegten.

"Es ist eine große Ehre für die Stadt Atlanta und den Bundesstaat Georgia, als Gastgeber für Super Bowl LXII ausgewählt zu werden", erklärte Falcons-Eigentümer Arthur M. Blank.