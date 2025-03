NFL: Super Bowl 2029 - Nashville hofft auf Ausrichtung in neuem Stadion der Tennessee Titans

"Dieses durchdacht konzipierte, hochmoderne Stadion, das das beste Zuschauererlebnis im Football bieten wird, wird den Spielern und Fans ein unvergleichliches Erlebnis bieten", schrieb Lee in dem Brief laut dem lokalen TV-Sender "WKRN".

In dem Brief wies der Gouverneur darauf hin, dass Nashville eine "nachgewiesene Erfolgsbilanz" bei der Ausrichtung von Großveranstaltungen habe, und erwähnte auch die Tatsache, dass die Stadt dabei ist, ein brandneues NFL-Stadion im Wert von 2,1 Milliarden Dollar zu bauen, das für die Ausrichtung eines Super Bowls mehr als geeignet wäre.

Lee setzt sich dafür ein, das größte Spiel der NFL in die "Music City" zu holen und hat den Prozess diese Woche mit einem Brief an NFL-Commissioner Roger Goodell offiziell eingeleitet.

Laut "CBS" hat das Projekt durchaus Aussicht auf Erfolg. Demnach ist Nashville zusammen mit Las Vegas einer der Favoriten auf die Austragung des angepeilten Endspiels. Sollte die "Music City" 2029 nicht den Zuschlag erhalten, wird sie mit ziemlicher Sicherheit kurz danach den Super Bowl ausrichten dürfen.

In den vergangenen 20 Jahren hat jede Stadt, die ein neues Stadion gebaut hat, mindestens einmal den Super Bowl ausgerichtet. Seit 2005 wurden neun Stadien eröffnet, darunter das MetLife Stadium in New York und das Lucas Oil Stadium in Indianapolis.

Im Mai vergangenen Jahres wurde Commissioner Roger Goodell zu den Chancen befragt, dass Nashville eines Tages das größte Spiel der NFL ausrichtet. "Ich denke, ein Super Bowl hier wäre sehr erfolgreich. Aber dazu kommen wir, wenn wir mit dem Stadion ein wenig weiter sind."