Auch dass selbst die Cleveland Browns Sanders sechsmal links liegen ließen und vor ihm in Runde drei Rookie-Quarterback Dillon Gabriel holten, solle er laut Brady "als Motivation nutzen. Ganz egal, wo du am Ende landest – es zählt nur deine Leistung. Was machst du, wenn du deine Chance bekommst?"

Strength of Schedule der 32 Teams 2025 Gemessen wird der "SoS" an der Vorjahres-Bilanz aller Teams - also der Siegquote aller Gegner des jeweiligen Teams in 2024. ran schaut beim "SoS"-Ranking, wie stark der Spielplan jeder Mannschaft ist. Sortiert vom "einfachsten" zum "schwierigsten" Spielplan.

Strength of Schedule aller 32 NFL-Teams für 2025 Am 15. Mai veröffentlicht die NFL den detaillierten Spielplan zur kommenden Saison 2025. Doch die Gegner der 32 Teams stehen bereits fest - und damit auch der Strength of Schedule. Insgesamt umfasst die Regular Season 17 Spiele. Jede Franchise muss zwei Mal gegen ihre drei Divisions-Gegner ran und bekommt es daher mit 14 Kontrahenten zu tun.

Ein weiterer wichtiger Rat, den sich Sanders zu Herzen nehmen sollte: Als Spielmacher muss er ein Anführer sein und als Neuling mit Leistung die Kabine für sich gewinnen.

"Er muss jeden Tag liefern", sagte Brady. "Ein Leader zu sein bedeutet: Kümmerst du dich um deine Mitspieler? Kümmerst du dich um das, was ihr gemeinsam erreichen wollt? Das sind Regel eins und zwei."

Laut Brady sammelt man so Sympathiepunkte, weil man nicht nur mit dem 22 Jahre jungen Rookie spreche, sondern auch mit dem 32 Jahre alten Routinier. "Du sprichst den Coach an, der nicht entlassen werden will. Du sprichst den Teambesitzer an, der in dich investiert hat. Und du sprichst das gesamte Staff-Team an – deren Jobs davon abhängen, dass du funktionierst", so Brady.