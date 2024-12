Vermiesen die Dallas Cowboys den Tampa Bay Buccaneers damit die Chancen auf die Playoffs?

Bittere Pleite für die Tampa Bay Buccaneers bei den Dallas Cowboys. Mit 24:26 unterlag Tampa im Sunday Night Game von Woche 16 in Arlington.

Baker Mayfield, der in Texas unweit seiner Highschool- und College-Wurzeln spielte, und die Bucs haben den Einzug in die NFL-Playoffs nun nicht mehr in eigener Hand.

Dabei holte der Quarterback der Buccaneers sein Team rund zweieinhalb Minuten vor dem Ende durch einen Touchdown-Pass auf Ryan Miller nochmals auf zwei Punkte heran.

Zuvor lag Dallas zwischenzeitlich bereits mit zwölf Punkten in Führung. Schließlich war Kicker Brandon Aubrey gut aufgelegt und sorgte mit vier Field Goals für zwölf Punkte für sein Team.