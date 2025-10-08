- Anzeige -

NFC Wild Card Round: #7 Green Bay Packers (9-6-1) at #2 Chicago Bears (11-4) Die Chicago Bears haben durch die Niederlage der Green Bay Packers in Week 17 gegen die Baltimore Ravens den Spitzenplatz in der NFC North sicher. Gleichzeitig haben die Bears auch den Nummer-1-Seed in der NFC weiter im Blick. Die gute Nachricht für die Packers: Den Playoff-Platz haben sie bereit sicher. Die schlechte Nachricht: Aktuell würde es in der Wild Card Round zum Division-Duell der Erzrivalen kommen.

NFC Wild Card Round: #6 Los Angeles Rams (11-4) at #3 Philadelphia Eagles (10-5) Durch den Sieg der San Francisco 49ers im Monday Night Game bei den Indianapolis Colts rutschten die Los Angeles Rams in der NFC West auf Rang drei ab und wären damit aktuell nur Nummer sechs der NFC. Der Grund: Die bittere Niederlage im Schlagerspiel bei den Seattle Seahawks am Donnerstag. Die Eagles gewannen zuletzt das Division-Duell gegen die Washington Commanders und sicherten sich vorzeitig und zum zweiten Mal in Folge den Titel in der NFC East.

NFC Wild Card Round: #5 San Francisco 49ers (11-4) at #4 Carolina Panthers (8-7) Die Carolina Panthers haben mit dem 23:20-Erfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers diese von der Spitze in der NFC South verdrängt und nehmen mit nun acht Siegen und sieben Niederlagen den vierten Platz in der Playoff-Setzliste ein, während die "Bucs" draußen wären. In den letzten neun Spielen wechselten sich bei den Panthers allerdings stets Sieg und Niederlage ab, weshalb sich die Lage nochmal verschieben könnte. Stand jetzt würden sie mit den Niners auf einen Top-Gegner treffen. San Francisco zeigte in Indianapolis, wozu sie offensiv fähig sein können und zerlegten die Colts nach allen Regeln der Kunst. Damit zog das Team aus Kalifornien (vorerst?) an den Rams vorbei.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Seattle Seahawks (12-3) Die Seattle Seahawks sind die neue Nummer 1 in der NFC. Der spektakuläre 38:37-Overtime-Sieg gegen die Rams war der fünfte Sieg in Folge. Stand heute dürfte die Mannschaft von Head Coach Mike MacDonald die Wild Card Round überspringen. Die Playoff-Teilnahme ist durch den Sieg aber bereits sicher.

AFC Wild Card Round: #7 Los Angeles Chargers (11-5) at #2 New England Patriots (12-3) Die Los Angeles Chargers sind in Week 17 gegen die Houston Texans böse gestolpert. Deshalb stehen sie jetzt bei 11-5 und nur noch auf Platz sieben. Immerhin ist die Postseason sicher. Dort wären die New England Patriots der Gegner. Die Patriots haben sich in Week 16 mit einem 28:24 bei den Baltimore Ravens erfolgreich zurückgemeldet und dürfen noch auf den Nummer-1-Spot schielen.

AFC Wild Card Round: #6 Houston Texans (11-5) at #3 Jacksonville Jaguars (11-4) Die Houston Texans und Jakob Johnson sind in den Playoffs. Und wie: Mit dem 20:16 bei den Los Angeles Chargers in Week 17 feierten die Texaner den achten Sieg in Serie und haben ihr Ticket für die Postseaosn gebucht. Aktuell steht man auf Platz sechs der AFC. In der Wild Card Round wären die Jacksonville Jaguars Stand jetzt der Gegner, die momentan mit sieben Erfolgen nacheinander ebenfalls nicht zu stoppen sind. Das Team aus Florida bezwang in Week 16 die Broncos auf überzeugende Art und Weise mit 34:20.

AFC Wild Card Round: #5 Buffalo Bills (11-4) at #4 Pittsburgh Steelers (9-6) Die Buffalo Bills feierten in Week 16 einen 23:20-Erfolg gegen die Browns und stehen fix in den Playoffs. Bei einem Sieg Rückstand auf die Patriots haben die Bills weiterhin Chancen auf den Division-Sieg in der AFC East. Stand jetzt ginge es aber gegen die Pittsburgh Steelers. Das Team um Quarterback Aaron Rodgers stabilisiert sich nach einer saisonalen Achterbahnfahrt. Die Steelers siegten mit 29:24 gegen die Detroit Lions, haben damit die letzten drei Spiele gewonnen und Platz eins in der NFC North fast sicher. Dafür reicht am Sonntag ein Sieg gegen die Cleveland Browns. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Denver Broncos (13-3) Die Denver Broncos haben im Rennen um den ersten Seed der AFC vorgelegt! Das 20:13 gegen die Kansas City Chiefs war - wie man es von Denver nicht anders kennt - knapp, aber Sieg ist Sieg. Damit behaupten die Broncos auch vor Woche 18 den ersten Platz. Den Titel in der AFC West haben die Broncos durch die Chargers-Pleite in Week 17 sicher. Fehlt nur noch der Top Speed. Der ärgste Konkurrent, die Patriots, haben nur noch die New York Jets und Miami Dolphins vor der Brust. Gewinnen sie diese beiden Spiele, muss Denver zwingend auch das Spiel gegen die Chargers gewinnen.

NFL-Playoffs - die aktuellen Tabellen