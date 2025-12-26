Der Star-Receiver der Pittsburgh Steelers hat einen Fan der Detroit Lions geschlagen. Während ihm eine Klage des Opfers droht, scheint das Team von schweren Konsequenzen abzusehen.

D.K. Metcalf dürfte es zwischenzeitlich mehr als bereuen, dass er sich nach dem Spiel seiner Pittburgh Steelers bei den Detroit Lions dazu hinreißen ließ, einen Fan der Heimmannschaft ins Gesicht zu schlagen.

Der Star-Receiver wurde von der NFL für zwei Spiele gesperrt. Dies hätte ihn um seine seine Garantiesumme von 45 Millionen Dollar und seine Zukunft bei den Pittsburgh Steelers bringen können. So schlimm kommt es nun aber wohl doch nicht.

Jay Glazer von "Fox Sports" erklärte am Sonntag: "Weil er gesperrt wurde, hätten die Steelers im Grunde alle seine Garantien zurücknehmen können. Sie haben sich jedoch entschieden, das nicht zu tun. Sie stehen zu DK. Sie wollen so etwas nicht tun. Sie wollen eine langfristige Verpflichtung eingehen."

Damit ist die Sache allerdings noch längst nicht erledigt. Metcalf droht ein Prozess.

Der geschlagene Fan, Ryan Kennedy, gab am Freitag gemeinsam mit seinen Anwälten eine Pressekonferenz, in der dies angedeutet wurde. Vor allem, dass ihm von Metcalf offenbar unterstellt wurde, den Receiver rassistisch beleidigt zu haben, ärgerte Kennedy.