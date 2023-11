Anzeige

Die Taufkirchner Realschule hat sich beim bundesweiten NFL Flag-Football-Wettbewerb durchgesetzt und sich einen Platz für das internationale Flag-Football-Turnier in Orlando im Rahmen des Pro Bowl gesichert.

Im Rahmen des Pro Bowls 2024 wird die Realschule Taufkirchen in Orlando mit dabei sein.

Beim bundesweiten NFL Flag-Football-Wettbewerb in Düsseldorf haben sich die Schüler aus München einen Platz für das internationale Flag-Football-Turnier im Rahmen des Pro Bowls erkämpft.

Im Deutschland-Finale setzte sich die Taufkirchner Realschule klar mit 28:6 gegen die Stadtteilschule Meiendorf aus Hamburg durch.

"Es ist wirklich unglaublich - wir fahren mit diesem tollen Team zum internationalen NFL Flag Turnier in die USA. Die Siege beim Regionalturnier und heute hier in Düsseldorf waren schon sensationell, aber die Reise nach Orlando wird das ganz sicher noch toppen", wird Taufkirchens Realschullehrer in der Pressemitteilung von NFL Germany zitiert.