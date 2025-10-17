Im Spiel gegen die New England Patriots am Sonntag könnte der sogenannte "Trainereffekt" - ein Leistungsschub sowie neue Spielermotivation nach einem Trainerwechsel - durchaus eine Rolle spielen.

Die Tennessee Titans haben Head Coach Brian Callahan nach sechs Spielen entlassen und Mike McCoy zum Interims-Coach ernannt. Vorher war er Assistentstrainer in der Offense.

Die Tennessee Titans stehen nach der Entlassung von Brian Callahan ohne Head Coach da. Mike McCoy übernimmt Interimsmäßig. Was wie eine Notlösung klingt, kann durchaus etwas bringen: Der "Trainereffekt" existiert auch in der NFL.

NFL: Interim Head Coaches mit ordentlicher Bilanz

Seit 2000 haben Interimstrainer in ihrem ersten Spiel eine Bilanz von 20 Siegen und 30 Niederlagen, seit 2018 liegt die Quote bei 9-9. Gemessen daran, dass Teams, die einen Trainerwechsel vornehmen müssen, tendenziell zu den schwächeren gehören, durchaus ein solider Wert.

Doch gegen Teams mit positiver Bilanz stehen derlei Franchises bei 6-17 mit einem durchschnittlichen Punktedefizit von 7,9, also mehr als einem Touchdown plus Extrapunkt. Die Patriots stehen aktuell bei 4-2. McCoy, der von 2013 bis 2016 die Los Angeles Chargers coachte, hat eine Bilanz von 27-37 als verantwortlicher Hauptübungsleiter.

Die Titans (1-5) treffen auf starke Patriots, die die AFC East anführen und auswärts noch ungeschlagen sind. Quarterback Drake Maye gehört in dieser Spielzeit zu den besten Quarterbacks der Liga.