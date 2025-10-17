Mike McCoy übernimmt
NFL - Tennessee Titans nach Entlassung von Brian Callahan: Bilanz der Interims-Head-Coaches macht Mut
- Veröffentlicht: 17.10.2025
- 11:19 Uhr
- ran.de
Die Tennessee Titans stehen nach der Entlassung von Brian Callahan ohne Head Coach da. Mike McCoy übernimmt Interimsmäßig. Was wie eine Notlösung klingt, kann durchaus etwas bringen: Der "Trainereffekt" existiert auch in der NFL.
Die Tennessee Titans haben Head Coach Brian Callahan nach sechs Spielen entlassen und Mike McCoy zum Interims-Coach ernannt. Vorher war er Assistentstrainer in der Offense.
Im Spiel gegen die New England Patriots am Sonntag könnte der sogenannte "Trainereffekt" - ein Leistungsschub sowie neue Spielermotivation nach einem Trainerwechsel - durchaus eine Rolle spielen.
NFL: Interim Head Coaches mit ordentlicher Bilanz
Seit 2000 haben Interimstrainer in ihrem ersten Spiel eine Bilanz von 20 Siegen und 30 Niederlagen, seit 2018 liegt die Quote bei 9-9. Gemessen daran, dass Teams, die einen Trainerwechsel vornehmen müssen, tendenziell zu den schwächeren gehören, durchaus ein solider Wert.
Doch gegen Teams mit positiver Bilanz stehen derlei Franchises bei 6-17 mit einem durchschnittlichen Punktedefizit von 7,9, also mehr als einem Touchdown plus Extrapunkt. Die Patriots stehen aktuell bei 4-2. McCoy, der von 2013 bis 2016 die Los Angeles Chargers coachte, hat eine Bilanz von 27-37 als verantwortlicher Hauptübungsleiter.
Die Titans (1-5) treffen auf starke Patriots, die die AFC East anführen und auswärts noch ungeschlagen sind. Quarterback Drake Maye gehört in dieser Spielzeit zu den besten Quarterbacks der Liga.