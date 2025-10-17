NFL: Cleveland Browns gegen Miami Dolphins sorgt für Kuriosum, das es 19 Jahre nicht gab

Wenn sich Dillon Gabriel und Tua Tagovailoa am 7. Spieltag gegenüberstehen, dann kommt es zum ersten Duell zweier Linkshänder-Quarterbacks in der NFL seit 19 Jahren.

In der NFL kommt es in Woche 7 zu einem seltenen Ereignis: Mit Tua Tagovailoa (Miami Dolphins) und Dillon Gabriel (Cleveland Browns) treffen erstmals seit 2006 zwei linkshändige Quarterbacks direkt aufeinander.

Das Spiel zwischen den Dolphins und Browns markiert laut NFL erst das 24. solche Duell seit 1950. Beide Teams stehen mit einer 1-5-Bilanz unter Druck. "Southpaw Sunday" nennen die US-Amerikaner ein solches Duell, in diesem Fall sind es sogar zwei Hawaiianer mit der starken linken Hand.