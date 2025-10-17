Gabriel vs Tagovailoa
NFL: Cleveland Browns gegen Miami Dolphins sorgt für Kuriosum, das es 19 Jahre nicht gab
- Aktualisiert: 18.10.2025
- 09:16 Uhr
Wenn sich Dillon Gabriel und Tua Tagovailoa am 7. Spieltag gegenüberstehen, dann kommt es zum ersten Duell zweier Linkshänder-Quarterbacks in der NFL seit 19 Jahren.
In der NFL kommt es in Woche 7 zu einem seltenen Ereignis: Mit Tua Tagovailoa (Miami Dolphins) und Dillon Gabriel (Cleveland Browns) treffen erstmals seit 2006 zwei linkshändige Quarterbacks direkt aufeinander.
Das Spiel zwischen den Dolphins und Browns markiert laut NFL erst das 24. solche Duell seit 1950. Beide Teams stehen mit einer 1-5-Bilanz unter Druck. "Southpaw Sunday" nennen die US-Amerikaner ein solches Duell, in diesem Fall sind es sogar zwei Hawaiianer mit der starken linken Hand.
Miami Dolphins zwei Mal in Folge gegen Linkshänder
Das letzte vergleichbare Spiel war 2006, als die Atlanta Falcons mit Michael Vick gegen die Tampa Bay Buccaneers mit Chris Simms 14:3 gewannen. Das Spiel findet am Sonntag im Cleveland Browns Stadium statt, wo Wind und Wetter die Pässe beeinflussen könnten.
Kurios im Übrigen: Stand jetzt gibt es für Tagovailoa eine Woche später noch ein weiteres Linkshänder-Duell, dann steht der Lefty Michael Penix Jr. von den Falcons auf der anderen Seite.