NFL-Tickets für das Munich Game 2024: Großer Andrang auf Karten für Panthers vs. Giants

Wieder einmal gingen Tausende Fans beim Ticketverkauf des NFL Munich Games leer aus. Die Warteschlange für Tickets kratzte nah an der Million.

Am 10. November treffen in der Allianz Arena in München ab 15:30 Uhr die Carolina Panthers und die New York Giants aufeinander.

Wer live dabei sein wollte, hatte die Chance, beim Vorverkauf am Dienstagmittag die begehrten Eintrittskarten abzusahnen. Die Preise starteten bei 41,75 Euro für unter 16-Jährige und gingen hoch auf 207 Euro in der ersten Kategorie.

Um überhaupt eine Chance auf Tickets zu haben, mussten sich interessierte Fans zunächst auf der Liga-Website mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Dort musste dann ein Ticket-Konto eingerichtet werden, um am Vorverkauf partizipieren zu können.

Nach der erfolgreichen Registrierung erhielt jeder User einen personalisierten Code und einen Link. Dieser führte zum Vorverkaufsstart in einen Warteraum. Die dortigen Plätze in der Warteschlange wurden nach dem Zufallsprinzip verteilt. Wer zu den Glücklichen gehörte, und einen Platz weit vorne ergatterte, konnte maximal vier Karten erwerben.