NFL Draft 2026 statt College-Saison: Star-Quarterback gibt Entscheidung bekannt
- Aktualisiert: 10.01.2026
- 19:39 Uhr
Die Quarterback-Klasse beim NFL Draft 2026 gilt als eher dünn besetzt. Mit Alabamas Spielmacher Ty Simpson wird sie nun um einen Kandidaten reicher.
NFL-Chance statt Senior-Saison im College-Football.
Quarterback Ty Simpson hat am Mittwoch in einem Instagram-Post verkündet, beim NFL Draft 2026 dabei zu sein.
"Ich bin dankbar für jede einzelne Sekunde. Ich bin unendlich glücklich, meine Träume verwirklichen zu können. Es ist Zeit, loszulegen", sagte der 23-Jährige.
Simpson war erst eine Saison lang Starting Quarterback der Alabama Crimson Tide. In der College-Saison 2025 brachte er 64,5 Prozent seiner Pässe an, kam auf 3.567 Yards und 28 Touchdowns bei fünf Interceptions. Nach einer 11-4-Bilanz scheiterte er mit Alabama im Playoff-Viertelfinale.
Vater Simpson: Kandidat für Erstrunden-Pick
Zumindest laut seinem Vater Jason Simpson könne sich der Quarterback Hoffnungen darauf machen, in der ersten Draft-Runde ausgewählt zu werden.
Von allen General Managern der NFL, mit denen er in Kontakt gewesen sei, sei sein Sohn als Erstrunden-Pick gehandelt worden, so Jason Simpson zu ESPN: "Niemand hat von der zweiten Runde gesprochen."
Für die Anmeldung zum NFL Draft verzichtet Ty Simpson auf eine weitere College-Saison. Laut "ESPN" sollen auch andere Top-Colleges an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.
Im Draft zählt Simpson neben Heisman-Trophy-Gewinner Fernando Mendoza (Indiana) und Dante Moore (Oregon) zu den vielversprechendsten Quarterback-Talenten. Die beiden Letztgenannten haben ihre Teilnahme am Draft allerdings noch nicht offiziell verkündet.