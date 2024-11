NFL - Tom Brady kritisiert Schiedsrichter: Das sagt die Liga

Doch im Fall von Brady war es ein eindeutiger Verstoß gegen die Richtlinien, an die er sich zu halten hat, seit er auch Mitbesitzer der Las Vegas Raiders ist. Und das brachte im Netz viele Anhänger auf die Palme.

"Ich finde diese Entscheidung überhaupt nicht gut", äußerte der Ex-NFL-Superstar in der Rolle als Analyst für "Fox". Für einen Experten ist das eine stinknormale Einschätzung, die nicht einmal in der Nähe eines Aufregers zu verorten wäre.

Beim Erfolg der Detroit Lions über die Green Bay Packers am Sonntag hatte Brady einen Call der Schiedsrichter kritisiert, nachdem Lions-Safety Brian Branch für Targeting des Feldes verwiesen wurde.

Nachdem Tom Brady am Sonntag einen Schiedsrichter-Call kritisierte, wurde scharf gegen den GOAT geschossen. Jetzt hat sich die Liga geäußert, denn eigentlich hat Brady gegen Regeln verstoßen.

Das Wichtigste in Kürze

Denn als Investor muss er einen strengen Regelkatalog befolgen und darf unter anderem weder Schiedsrichter noch andere NFL-Franchises öffentlich kritisieren.

Doch für die Liga war die Kritik vom Sonntag kein Verstoß, wie sie auf "NBC"-Anfrage erklärte. "Ein Problem wäre es, wenn Tom die Schiedsrichter in ungeheuerlicher Weise kritisieren oder die Integrität eines Offiziellen oder der Crew in Frage stellen würde. Das ist in diesem Fall nicht geschehen."