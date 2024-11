Trainer wurden in der Folge entlassen, Quarterback-Diskussionen werden fortgeführt und Teams zeigen ihre wahre Stärke.

Das Wichtigste in Kürze

Head Coach Nick Sirianni blieb wortwörtlich die Spucke weg. So begeistert war er von seinem Running Back Saquon Barkley. Beim 28:23-Erfolg seiner Philadelphia Eagles über die Jacksonville Jaguars schlang sich Barkley durch mehrere Verteidiger, am Ende blieb ihm keine Wahl als rückwärts (!!!) über einen zu springen.

"Das war das beste Play, das ich je gesehen habe. Er ist der Einzige auf der Welt, der so etwas kann. Ich bin sprachlos."

Doch aktuell könnte man niemand anderen zum MVP wählen als Lamar Jackson. Gegen die Broncos erreichte er zum vierten (!) Mal in seiner Karriere das perfekte Passer Rating . Das schafften nicht einmal Tom Brady, Peyton Manning, Kurt Warner oder Ben Roethlisberger. Gegen Denver gab es genauso viele unvollendete Pässe wie Touchdown-Pässe: drei. Keine Interception. 280 Passing Yards. 16 angebrachte Würfe.

Selbstverständlich kann man hier die Defense mal loben oder auch Running Back Derrick Henry, der sich ins MVP-Rennen schleicht. Denn mit einer weiteren Performance über 100 Rushing Yards, knackte er jetzt schon die magische Marke von 1.000 Rushing Yards in der Saison.

Nach einem enttäuschenden Auftritt gegen die Cleveland Browns setzte es in Woche neun ein Comeback sondersgleichen. 41:10 putzen die Baltimore Ravens die Denver Broncos, und es hätte noch deutlich höher enden können.

Andernfalls kämen seine wiederkehrenden Provokationen wohl anders an. Wie bereits oft betont, ist er kein Fan des Rivalen aus Green Bay. Er würde die Packers-Fans "hassen" und kam zum Spiel auch mit einem "Green Bay sucks"-Hoodie.

Wenn man eine große Klappe hat, sollte was dahinter stecken. Und beim deutschen Receiver der Detroit Lions ist eine Menge dahinter.

Auch beim Jubeln ließ er sich was einfallen, sorgte für ein spektakuläres Bild und trollte damit die Packers-Fans noch mehr. Wer kann, der kann.

Auch wenn die Playoffs noch verpasst werden sollten: Das Team ohne die ganz großen Neuzugänge, die dann vielleicht in Zukunft kommen, ist auf einem guten Weg.

Ein Akt, an dem viele andere Teams, teils seit Jahren oder Jahrzehnten scheitern. Man ist vielleicht kein Geheimfavorit mehr, wie seit gefühlt zehn Jahren, aber die Chargers überraschen endlich mal wieder statt zu enttäuschen.

Doch der neue Head Coach Jim Harbaugh straft sie Lügen. Mit einer klaren Spielidee, einer Sprache, die für Spieler so verständlich ist, dass die Umsetzung gelingt, und einer Menge Erfahrung führt Harbaugh das Team in das gelobte Land.

Zudem war ein Touchdown-Catch ein Phänomen. In "Michael Jordan"-Manier pflückt Wilson athletisch wie außergewöhnlich den Pass von Aaron Rodgers. Ein Touchdown mit einer Menge Momentum für das Team, aufgrund der Art und Weise.

Ein Upset! Die New York Jets leben noch! Mit 21:13 schlugen sie die favorisierten Houston Texans, und das auch aufgrund einer fabelhaften Leistung ihres Wide Receivers Garrett Wilson. 90 Receiving Yards und zwei Touchdowns lesen sich gut und beweisen, dass er trotz oder auch wegen der Ankunft von Davante Adams weiterhin eine wichtige Rolle spielt.

Gewinner: Garrett Wilson (New York Jets)

Das Laufspiel ist seit dem Abgang von Tony Pollard (Tennessee Titans) eingeschlafen. Ezekiel Elliott fehlte zuletzt sogar aufgrund einer disziplinarischen Maßnahme. Head Coach Mike McCarthy sitzt wohl auf dem Hot Seat, beginnt auch schon an der Seitenlinie Tablets rumzuwerfen.

Nur damit die Cowboys nach der 21:27-Pleite gegen die Atlanta Falcons 3-5 stehen, die Playoffs in Gefahr sind. Die Defense ist seit dem Abgang von Dan Quinn als Defensive Coordinator eine einzige Baustelle. Auch geplagt von Verletzungen.

Zu allem Überfluss wird Quarterback Prescott jetzt auch noch mehrere Wochen fehlen , das Schicksal liegt in den Händen des Back-Ups, Cooper Rush. Eine harte Woche im Wilden Westen.

Chris Olave ist zum wiederholten Male verletzt, kommt in dieser Saison gar nicht in die Spur. Ex-Saints-Star Michael Thomas knüpfte sich zudem auf "X" Carr vor und kritisierte ihn aufs Schärfste , dieser zeigte sich daraufhin enttäuscht. Sein Wurf auf Olave führte zur Gehirnerschütterung des WR.

Die Saison wird abgeschenkt. Stars wie Cameron Jordan oder Marshon Lattimore stehen auf dem Trade Block, dürfen für eine neue Zukunft gehen. Die Quarterbacks Jake Haener und Spencer Rattler konnten in der Abwesenheit von Derek Carr nicht glänzen, aber auch mit ihm wurde jetzt ein Spiel verloren. Zudem ist er der erste QB, der gegen 31 verschiedene NFL-Teams in seiner Karriere verloren hat.

Selbstzerstörung. Nach zwei Siegen zum Saisonstart ging es für die New Orleans Saints nur noch bergab. Die 22:23-Niederlage gegen das schlechteste Team der Liga, den Carolina Panthers, brachte das Fass zum Überlaufen: Head Coach Dennis Allen wurde gefeuert.

Verlierer: New Orleans Saints

Verlierer: Denver Broncos

Als "Dark Horse" bezeichnet man im Englischen einen Geheimfavoriten, einen Außenseiter, der überraschenderweise gewinnen kann. Und auch wenn bei den Broncos zuletzt mehr Schein als Sein waren, sind sie in diesem Sinne das hellste Pferd der NFL.

Denn die deutliche 10:41-Klatsche gegen die Baltimore Ravens zeigt: die Broncos stehen 5-4 und keiner weiß warum. Das schmeckt doppelt bitter, wenn man bedenkt, wen Head Coach Sean Payton alles vom Hof gejagt hat und wie viel Geld man verbrannte, nur damit Top-Spieler wie Russell Wilson jetzt woanders brillieren. Denn die Pittsburgh Steelers sind seitdem ungeschlagen, und es zeigt sich: Wilson war nicht das Problem.

Das Einzige was Denver bleibt: ein junger Quarterback mit Bo Nix, der phasenweise überzeugt. Sowie eine stabile Defense. Doch steht man besser als vor Payton da? Statistisch gesehen (noch) ja, im Verhältnis zum vorigen Potenzial aber nein.

Neben einem starken Sieg über die Tampa Bay Buccaneers in Woche drei gewannen die Broncos gegen die New York Jets, Las Vegas Raiders, New Orleans Saints und Carolina Panthers. Der Reality Check kommt und hat mit dieser Woche begonnen.