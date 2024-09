Am 28. September soll der Sturm losbrechen, denn am kommenden Samstag werden NFL-Star Travis Kelce und Pop-Titanin Taylor Swift ihre Trennung bekanntgeben.

Was ist bloß mit Travis Kelce los? Der Freund von Pop-Superstar Taylor Swift schwächelt, die Spekulationen um die Gründe nehmen absurde Formen an.

Travis Kelce underperformed für die Chiefs

Drei Spieltage ist die NFL-Saison alt, und die große Frage bisher lautet: Was ist bloß mit Kelce los? Der 34-Jährige blieb bei den drei Siegen seiner Chiefs erstaunlich blass - kein Touchdown, nur 69 Yard Raumgewinn. Unwürdige Statistiken für einen wie Kelce, der mittlerweile der bestbezahlte Spieler auf seiner Position ist. "Wir müssen Travis mehr ins Spiel bekommen", sagte sein Trainer Andy Reid.

Während Swift ihren Travis in den ersten beiden Saisonspielen noch anfeuerte, fehlte die Sängerin zuletzt beim 22:17 gegen die Atlanta Falcons - was die Trennungsgerüchte natürlich noch einmal anheizte. TV-Bilder zeigten einen traurigen und niedergeschlagenen Kelce auf der Bank. Hat er den Sommer etwa im Training geschludert und mit seiner Taylor zu sehr geturtelt? Ist ihm der 100-Millionen-Dollar-Vertrag für seinen Podcast mit Bruder Jason etwa zu Kopf gestiegen?

Für Patrick Mahomes liegen die Gründe für die Kelce-Krise ganz woanders - denn die Gegner haben ihre Taktik offenbar geändert. "Der Respekt, den sie vor Travis haben, ist unglaublich – und er ist verdient", sagte der Quarterback: "Wir laufen viele Spielzüge für Travis. Es ist aber, als würden ihn zwei oder drei Verteidiger decken."

Kelce selber versucht in all dem Wirbel cool zu bleiben. "So ist Football. Ich werde nicht hier sitzen und mich darüber aufregen", sagte er: "Früher war ich wirklich stinksauer und habe oft fast die Nerven verloren, weil ich nicht so erfolgreich war, weil ich weiß, dass ich das von mir verlange. Ich spiele das Spiel einfach gerne auf einem so hohen Niveau, dass es mir schwerfällt, mit Mittelmäßigkeit umzugehen."

Gegen die Los Angeles Chargers hat Kelce am Sonntag die nächste Chance, seine Klasse zu zeigen - einen Tag nach der angeblichen Trennung von Swift.