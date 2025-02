Travis Kelces Zukunft ist weiter ungeklärt. Zumindest für die Öffentlichkeit. Laut Bruder Jason hat sich der Chiefs-Star bereits entschieden, ob er weitermacht oder aufhört.

Von Max Bruns

Travis Kelce hat noch immer keine offizielle Entscheidung kommuniziert, ob er auch in der kommenden Saison für die Kansas City Chiefs aufläuft oder seine NFL-Karriere an den Nagel hängt.

Bruder Jason, der jahrelang als Star-Center für die Philadelphia Eagles im Einsatz war und 2024 sein Karriereende bekanntgab, glaubt derweil, dass Travis bereits eine Entscheidung getroffen hat.

"Ich glaube, in seinem Herzen weiß Travis, was er will", sagte Jason im Podcast "The Steam Room". "Wir beide ticken ähnlich, haben aber unsere eigene Art, über Dinge nachzudenken. Ich analysiere manche Situationen zu sehr und denke bei jeder Entscheidung an die negativen Aspekte."

Sein Bruder sei in dieser Hinsicht anders, erklärte Jason: "Er sagt einfach: 'Hey Mann, willst du spielen oder nicht?'"

So könnte die Entscheidung Travis weitaus leichter fallen als Jason. Letzterer hatte jahrelang an einen Rücktritt gedacht, ehe er sich im vergangenen Jahr dazu entschied, seine Karriere nach 14 Jahren in der NFL zu beenden. Jason war damals 36, Travis erreicht im Oktober dieses Alter.