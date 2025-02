NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce macht weiter: Dieser Schritt ist gefährlich - ein Kommentar

Travis Kelce: Der letzte Eindruck bleibt hängen

Soll heißen: Ja, seine Karriere bleibt natürlich seine Karriere, in der er für viele Highlights, Bestmarken und unvergessliche Momente gesorgt hat. Kelce ist eine NFL-Legende, ein künftiger Hall of Famer. Das wird sich nicht ändern, so viele Möglichkeiten hat er gar nicht mehr, um das alles einzureißen. Und es kann auch alles gutgehen.

Doch der letzte Eindruck bleiben eben oft hängen, erhält in vielen Fällen eine proportional zur restlichen Laufbahn etwas zu groß geratene Bedeutung, die anderes unfairerweise ein Stück weit in den Hintergrund drängt. Womit bei der Nachbetrachtung eine Schieflage entstehen kann, die der Laufbahn eigentlich nicht würdig ist.

Doch das Risiko will Kelce eingehen. Was auch zu ihm passt. Denn wie singt er stets so schief?

"You gotta fight, for your right, to party!"

Die Gefahr, dass er seine zweite schwache Saison in Folge absolvieren und im Worst Case möglicherweise sogar nur noch eine Nebenrolle spielen könnte, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Parallel dazu muss man sehen, wie sich die Chiefs von dem verpassten "Three-peat" erholen und 2025 angehen.

Und davon hängt wiederum ab, wie würdevoll sein Abschied wird. Taylor Swift wird ihm dabei nicht helfen können.