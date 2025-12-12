- Anzeige -
American Football

NFL - Tom Brady spricht über Comeback von Philip Rivers: "Es kommt auf den Kopf an"

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 10:35 Uhr
  • Chris Lugert

Das Comeback von Philip Rivers ist das bestimmende Thema in der NFL in den vergangenen Tagen. Auch Tom Brady sprach darüber - und über eine eigene Rückkehr.

Die Rückkehr von Philip Rivers fast fünf Jahre nach seinem bislang letzten NFL-Spiel schlägt weiter hohe Wellen. Ob der 44-Jährige tatsächlich bei den Indianapolis Colts zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten. Doch alleine der Fakt, dass er für den Practice Squad verpflichtet wurde, gleicht einer Sensation.

Und so mancher brachte direkt auch Tom Brady mit einer möglichen Rückkehr in Verbindung. Schließlich ist der Rücktritt des "GOAT" noch nicht so lange her wie bei Rivers, wenngleich Brady bereits 48 und damit noch einmal vier Jahre älter ist. Und dennoch: Würde sich Brady theoretisch zutrauen, in der NFL konkurrenzfähig zu sein?

Die Antwort ist wenig überraschend. "Ja, das könnte ich sicherlich", sagte er bei "The Herd", zumindest, wenn er mit der Offense vertraut sei. Allerdings stellt sich die Frage bei Brady tatsächlich nur in der Theorie, denn als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders darf er nicht mehr aktiv in der Liga spielen.

Das Gefühl, aus dem Ruhestand zurückzukehren, kennt Brady allerdings bereits. Zunächst verkündete er im Februar 2022 seinen Rücktritt, widerrief diese Entscheidung aber 40 Tage später und kehrte für eine weitere Spielzeit zu den Tampa Bay Buccaneers zurück. Erst im Februar 2023 machte er endgültig Schluss.

Brady glaubt an Rivers-Erfolg mit den Colts

Dass Rivers nun selbst zurückkommt, kommentiert er mit Blick auf seine eigene Situation mit einem Augenzwinkern. "Wer tritt zurück, kommt zurück und hört dann doch wieder auf? Wer macht so etwas? Das ist lächerlich von Philip, so etwas zu tun", scherzte er.

Brady traut Rivers absolut zu, mit den Colts erfolgreich sein zu können. Entscheidend sei dabei nicht die körperliche Verfassung, sondern der mentale Aspekt. "In diesem Spiel kommt es für den Quarterback vor allem auf den Kopf an", meint Brady. Das Verhältnis zwischen Kopf und Körper sei "vier zu eins".

Für den siebenmaligen Super-Bowl-Sieger geht es bei Rivers hauptsächlich um eine Frage: "Hast du noch die körperliche Fähigkeit, es zu tun – die Schläge einzustecken, die Würfe zu machen, die Drops, dir ein wenig Zeit in der Pocket zu verschaffen? Wenn Philip diese Dinge trainiert hat, dann werden wir das alle am Sonntagnachmittag in Seattle sehen können", stellt Brady klar.

