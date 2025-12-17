ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL - Dallas Cowboys: Besitzer Jerry Jones wütet über eigene Defense
- Veröffentlicht: 17.12.2025
- 08:07 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Die Dallas Cowboys haben eine der schwächsten Verteidigungen der Liga. Das ärgert auch Besitzer Jerry Jones.
Die zweite Pleite in Folge. 78 Punkte in den vergangenen zwei Spielen kassiert. Nach drei Siegen in Folge fallen die Dallas Cowboys in alte Muster.
Mit 420 kassierten Punkten stellt das Team von Besitzer Jerry Jones die zweitschwächste Verteidigung der NFL. Ein besonders sensibles Thema nach dem Star-Abgang von Micah Parsons zu den Green Bay Packers.
Bei der jüngsten 34:26-Pleite gegen vorher strauchelnde Minnesota Vikings haben sich die Cowboys vom in der Kritik stehenden J.J. McCarthy komplett herspielen lassen.
In einem Spielzug in der Redzone ließ "Nine" Dallas ins Leere laufen und packte den Griddy-Jubel auf dem Weg zum Touchdown aus. Die ultimative Schmach, die Jones auf die Palme bringt.
Dallas Cowboys: Jerry Jones frustriert
"Wir sagen irgendwie immer das Gleiche. Die Quarterbacks, die nicht gut spielen, spielen gegen uns auf einmal besser. Ich denke, das sagt alles," so der zerknirschte Jones gegenüber einer Medienrunde. McCarthy kam auf einen Karrierebestwert von 250 Passing Yards und zwei Touchdowns gegen die Cowboys. Zudem eben der Rushing TD.
Neben den zugelassenen Punkten ist die Defense von Head Coach Brian Schottenheimer auf Rang 29 bei zugelassenen Yards (374 pro Spiel) und auf dem letzten (!) Platz in der Pass Defense (254,8 pro Spiel). Mit nur elf Takeaways und nur 29 QB-Sacks sind sie zudem unterdurchschnittlich unterwegs.
Das nächste Spiel ist gegen die Los Angeles Chargers. Mit einem Record von 6-7-1 haben die Cowboys nur noch Außenseiterchancen auf die Playoffs. Um nicht zu sagen: eine einprozentige Chance. Sie müssten jedes Spiel gewinnen, während die Philadelphia Eagles jeder verlieren müsste.
Jones möchte nicht aufgeben: "Wir sind es uns selbst und den Fans schuldig. Wir werden nicht für eine bessere Draft-Position spielen. Wir werden an so etwas nicht einmal denken. Wir werden Football spielen. Wir werden unter allen Umständen Football spielen."