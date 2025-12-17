NFL - Dallas Cowboys: Besitzer Jerry Jones wütet über eigene Defense

Die Dallas Cowboys haben eine der schwächsten Verteidigungen der Liga. Das ärgert auch Besitzer Jerry Jones.

von Mike Stiefelhagen

Die zweite Pleite in Folge. 78 Punkte in den vergangenen zwei Spielen kassiert. Nach drei Siegen in Folge fallen die Dallas Cowboys in alte Muster.

Mit 420 kassierten Punkten stellt das Team von Besitzer Jerry Jones die zweitschwächste Verteidigung der NFL. Ein besonders sensibles Thema nach dem Star-Abgang von Micah Parsons zu den Green Bay Packers.

Bei der jüngsten 34:26-Pleite gegen vorher strauchelnde Minnesota Vikings haben sich die Cowboys vom in der Kritik stehenden J.J. McCarthy komplett herspielen lassen.

In einem Spielzug in der Redzone ließ "Nine" Dallas ins Leere laufen und packte den Griddy-Jubel auf dem Weg zum Touchdown aus. Die ultimative Schmach, die Jones auf die Palme bringt.